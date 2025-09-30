L’Abo – Un nouveau concept de location de livres en librairie

L’Abo est un tout nouveau projet qui commence à voir le jour dans les librairies françaises.
Cette expérimentation vise à donner un nouveau souffle aux librairies tout en incitant les jeunes à lire davantage.
L’Abo est piloté par le Bureau des acclimatations et financé par le Groupe Caisse des Dépôts, l’ADEME et la Région Grand Est.
L’Abo la bonne idée ?
“Et si on pouvait vendre moins de livres, mais plus de lecture ?
Si on pouvait fabriquer moins de livres, mais les vendre mieux ?
Et si on pouvait inventer un modèle d’économie circulaire qui rémunère les éditeurs et les créateurs ?” C’est ainsi que les porteurs de projet présentent ce nouveau modèle économique pensé par des libraires, des auteurs, et des éditeurs.
Comment ça marche pour le lecteur ?
Le principe est simple. Le lecteur ne devient plus propriétaire du livre choisi dans la librairie.
L’offre s’adresse aux enfants de 9 à 11 ans. Ils choisissent 29 titres dans une liste, pour 29,90€. L’abonnement est valable tout au long de l’année scolaire. Ils peuvent choisir les ouvrages dans différentes thématiques : romans, BD, documentaires, théâtre…
Quand un livre est terminé, le junior se rend dans sa librairie et en choisit un autre.
Le lecteur peut aussi garder le livre autant de temps qu’il le désire, pour la durée de l’abonnement. A la fin de l’année, il peut même choisir son livre préféré et le garder pour toujours !
L’objectif ultime est aussi de créer du lien, et de partager ses lectures avec les autres enfants.
Comment ça marche pour le librairie, l’éditeur et l’auteur ?
Là encore les différents maillons de la chaîne du livre ne sont pas oubliés. A la fin de la période d’abonnement, le librairie reverse à l’éditeur 6% du CA généré par les abonnements. Puis, celui-ci reverse 3% aux auteurs.
Qui participe ?
A ce jour, dix maisons d’édition participent à l’aventure. Parmi elles, PKJ, Milan, Gulf Stream, Dada…
Du côté des librairies, à partir du mois d’octobre, les enfants et parents pourront venir s’abonner dans les librairies Des Rires et des Livres à Montreuil, Libr’enfant à Tours et Larcelet à Saint-Dizier.
L’Abo est une belle idée, elle n’a pas pour objectif de remplacer une bibliothèque, mais de proposer une autre voie pour lire des livres papier.
Inspirée des modèles d’abonnement de la presse ou encore des plateformes de livres numériques ou audio, il sera intéressant de voir si cette joyeuse chaîne dédiée à la lecture jeunesse fera des petits.
