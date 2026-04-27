L’IA de Google Photos va sublimer vos portraits, voici comment faire

Google Photos s’enrichit avec de nouveaux outils IA pour retoucher et améliorer les portraits et rendre vos photos irrésistibles.
La firme de Mountain View a ajouté de nouvelles fonctionnalités à son éditeur de photos pour retoucher en toute subtilité vos portraits.
Google Photos retouche les portraits en finesse
Plus poussé qu’un simple affinage du menton ou des yeux, ce pack d’outils permet d’agir précisément sur chaque partie du visage.
Ce lifting numérique lisse la peau, s’attaque aux cernes, accentue les iris, blanchit les dents, redessine les sourcils et repulpe les lèvres.
La transformation s’opère en douceur et vous vous reconnaîtrez toujours dans la glace après ce remodelage numérique. L’opération est discrète et garantie sans douleur.
Tout en respectant votre identité, la transformation est visible et vous donne meilleure mine.
Comment accéder à ces outils pour retoucher vos portraits ?
Chargez un portrait dans Google Photos. L’IA va identifier le ou les visages sur la photo. Vous pouvez les traiter indépendamment.
-Appuyez sur le menu Action en bas de l’écran.
-Sélectionnez ensuite le menu Retouche avec l’icône en forme de tête.
L’IA va analyser le cliché et isoler les visages. Choisissez la personne à magnifier.
Un menu vous donne accès aux différentes parties du visage à traiter : Lisse, Sous les yeux, Iris, Dents, Sourcils, Lèvres. Vous pouvez ajuster l’intensité du remodelage.
Pour fonctionner, ces outils nécessitent un smartphone avec au minimum 4 Go de RAM et Android 9.0.