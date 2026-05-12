Festival de Cannes 2026 – A quoi faut-il s’attendre cette année ?

C’est ce soir à 19 heures que Cannes deviendra pour la 79ème fois la capitale mondiale du cinéma avec l’ouverture du Festival International du Film.
Jusqu’au 23 mai, le Palais des Festivals et la Croisette vont vibrer au rythme des films venus du monde entier et projetés durant les 10 prochains jours.
Pour présenter les cérémonies d’ouverture et de clôture du Festival 2026, la comédienne franco-malienne Eye Haïdara a été choisie par Iris Knobloch, la Présidente du Festival, et Thierry Frémaux, le délégué général, afin de succéder à Camille Cottin qui officia comme maîtresse de cérémonies en 2025.
« La Vénus électrique », le nouveau long métrage de Pierre Salvadori, démarrera les festivités, en hors compétition, avec dans les principaux rôles Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier et Pio Marmaï et Vilama Pons qui fouleront les marches du Palais et le mythique tapis rouge.
Une jolie comédie sur le milieu des peintres dans le Paris des années 1920 et au sujet de laquelle nous reviendrons dès demain dans nos chroniques sur les sorties de la semaine.
« La Vénus électrique » sera en effet en salles dès ce soir, en même temps que sa projection cannoise.
Le jury du Festival de Cannes 2026
Pour établir le futur palmarès de ce 79ème Festival de Cannes parmi les 22 œuvres en compétition, la présidence du jury a été confiée au cinéaste sud-coréen Park Chan-wook (à qui on doit, entre autres, « Old boy », « Thirst, ceci est mon sang », « Mademoiselle et « Decision to leave »).
Avec à ses côtés 8 jurés dont l’actrice américaine Demi Moore, le comédien ivoirien Isaach de Bankolé, le réalisateur chilien Diego Céspedes, la metteuse en scène chinoise Chloé Zhao ou l’acteur suédois Stellan Skarsgard.
La sélection officielle
Dans la Sélection officielle de la compétition, on retrouve des valeurs sûres comme le réalisateur espagnol Pedro Almodovar avec « Autofiction », l’Iranien Asghar Farhadi avec « Histoires parallèles », l’Américain James Gray pour « Paper tiger », le Japonais Kore-eda avec « Sheep in the box », le Roumain Cristian Mungiu pour « Fjord », le Hongrois Lazlo Nemes avec « Moulin » ou le Russe Andreï Zvyagintsev pour « Minotaure ».
Et la nouvelle génération de cinéastes dans laquelle on retrouve, entre autres, Jeanne Herry, Emmanuel Marre, Arthur Harari, Lukas Dhont, Léa Mysius, Charline Bourgeois-Taquet ou encore Rodrigo Sorogoyen tentera aussi de décrocher la Palme d’Or, voire le Grand prix du Jury ou le Prix de la mise en scène.
Notre rendez-vous quotidien
Chaque jour, nous évoquerons évidemment, les films présentés sur la Croisette ainsi que les évènements ou les personnalités qui peupleront ce Festival de Cannes avec aussi ses sections parallèles comme Un Certain Regard, les Séances Spéciales et Cannes Première.
Deux Palmes d’Or d’honneur seront décernées cette année à des immenses stars du 7ème art : le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson et la comédienne et chanteuse américaine Barbra Streisand.
Pour le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, « Cannes ne renonce jamais à une certaine exigence artistique. Notre mission est très simple à formuler : dire ce qu’est le cinéma. Ou plutôt pour notre travail en cours : dire ce qu’il est en 2026 ». On a donc hâte de découvrir l’alléchant programme de ce 79ème Festival…
À demain pour le jour 1 du Festival de Cannes 2026 !
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