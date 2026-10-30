Lancement de la première Bible 100 % audio dans la traduction officielle liturgique

Les éditions Mame signent une grande première dans l’édition religieuse avec la parution de la toute première Bible 100 % audio basée sur la traduction officielle liturgique.
C’est un projet titanesque achevé dont l’objectif est de proposer une nouvelle manière d’écouter la Parole.
La Bible audio – Un projet hors norme et 100 % humain
Cette œuvre colossale rassemble 73 livres, 1 331 chapitres et 107 heures d’écoute. Contrairement aux tendances actuelles, la réalisation s’est faite sans aucune intelligence artificielle.
Tout a été porté par le talent de cinq comédiens professionnels pour incarner la polyphonie du texte.
Une parole vivante, accessible à tous
Proposer cette version sous forme audio s’imposait comme une évidence face aux nouveaux usages. La traduction liturgique ayant été conçue dès l’origine pour la proclamation orale, le format audio lui redonne tout son relief.
« Écouter la Bible, c’est accepter de se laisser surprendre par le texte, sans la “maîtrise” que peut nous apporter une lecture papier. On se met vraiment à l’écoute de la Parole », explique Camille Icole, responsable du projet.
Que l’on soit catéchumène, prêtre, croyant occasionnel ou simple amateur de grande littérature, cette expérience s’adresse à toutes les générations.
Les dates de sortie à retenir
-Dès le 30 octobre 2026 : Disponibilité complète sur l’ensemble des plateformes d’écoute.
-30 octobre 2026 : Sortie en librairie du Coffret Bible (intégrant un accès audio via QR code).(107H d’écoute). Suivez ce lien.
-20 novembre 2026 : Sortie en librairie du Nouveau Testament (avec accès audio par QR code).(25H d’écoute) Suivez ce lien.
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