Presse et Livre – Creativ’Book X Presse et Médias au Futur retour sur l’évènement photos et vidéos

Pour la première fois les salons Creativ’Book et Presse et Médias au Futur ont fusionné cette année. 

Les 2 et 3 décembre, professionnels, étudiants et passionnés se sont retrouvés au Cap Event Center à Paris pour s’informer, réfléchir et trouver de nouvelles pistes pour développer les industries du livre et de la presse.

Creativ’Book X Presse et Médias au Futur, des rendez-vous incontournables

Innovation, IA, réseaux sociaux, livres audio, défis de la presse papier et numérique, diffusion, distribution tous ces sujets et plus encore ont été discutés.

Chantal Cabé (Le Monde/La Vie) – Romain Vitt (Presse-Citron)- Stephan Kalb (Producteur / les Voix) -Laurent Le Meur (EDRLab) – Frédéric Métailié (Ed. Métailié / Média Participations)

IDBOOX est fier d’avoir été partenaire une nouvelle fois de cette édition exceptionnelle ! Nous avons conçu, monté et animé 9 conférences pendant ces deux journées.
25 invités étaient présents sur ces plateaux animés par Elizabeth Sutton pour parler de l’avenir du livre et de la presse.

Pendant deux jours, le public est venu nombreux pour rencontrer les exposants et assister aux débats et conférences.
La soirée du 2 décembre fut marquée par les cérémonies de remise des trophées de La Nuit du Livre et des Trophées de la presse.
Vous trouverez tous les lauréats en fin d’article et des extraits vidéo de quelques conférences. 

Astrid Bargeton (Gallimard) – Lorenzo Flabbi (L’Orma Ed.) – Vincent Servais (Groupe Matthys)

Jim De la Martinière (Nextsory) – Mathilde Jablonski (Cascades / SNE) – Marie Vaugrenard (Hardiagan) – Philippe Sollier (comédien / Les voix)

 

Benoit de La Bourdonnaye (Nuxos Publishing) – Yasmina Bouko (Ed. Le Lion Z’ailé) – Romane Bard (Blindy)

Clément Monjou (Amazon Kindle) – Théo Ponchel (OpinionWay) – Martine Gaillard (enseignante) – Lhattie Haniel (romancière)

Laurent Guimier (CMA Média) Thibaut GIULIANI( Kisskiss Publishing / Ulule) – Laure Prételat (Librinova) – Julien VERCOUTÈRE (Les Numériques)

Déjeuner VIP Presse et Médias au Futur

Les lauréats des trophées Presse et Médias au Futur

Tous les lauréats figurent sur la photo d’ouverture. La soirée s’est déroulée au Pullman à deux pas de la Tour Eiffel ! 

Prix LANCEMENT PRINT DE L’ANNÉE – Heroes Médias – avec le soutien de l’Imprimerie Léonce Deprez

LE LANCEMENT DIGITAL DE L’ANNÉE – Society + – avec le soutien de Dalim Software

LA MEILLEURE INNOVATION DIFFUSION – Challenges – avec le soutien de Direct-éditeurs

L’INNOVATION RÉGIONALE & TERRITORIALE – La Provence en Audio – avec le soutien de Melody

MEILLEURE INNOVATION BTOB – Acteurs Publics 360 IA – avec le soutien des Clés de la Presse

MEILLEURE INNOVATION ADTECH & PUBLICITAIRE MARKETING – Claire_ de 366 – avec le soutien d’Audiens

LA MEILLEURE DIVERSIFICATION AUDIOVISUELLE – TF1+ – avec le soutien de Broadcast-associés

LE STRATÈGE DE L’ANNÉE – Le Monde – avec le soutien du Groupe Maury Imprimeur

Les lauréats de La Nuit du Livre

Avec plus de 150 candidatures dans toutes les catégories, les lauréats sont…
-Littérature générale – ÉDITIONS L’ORMA pour Arracher son secret à l’existence – avec le soutien de BARKI Agency

-Beaux-Livres, Livres d’art – CITADELLES & MAZENOD pour Honzo Zufu  – avec le soutien de GRAFISCHE GROEP MATTHYS

-Livres audio, Nouveaux formats – GALLIMARD JEUNESSE pour Culottés – avec le soutien d’IDBOOX

-Trophée des Livres pratiques – SOPHIAS ÉDITIONS pour Rolex en 50 montres– avec le soutien du GROUPE DUPLIPRINT

– Livres Jeunesse – ÉDITIONS LA DOUX pour Même l’hiver à des airs de caresse – avec le soutien de SPRINT

-Prix spécial Jury – ÉDITIONS DE L’ARBORETUM pour Le Vénérable Mélèze – avec le soutien de LA NOUVELLE IMPRIMERIE LABALLERY

La table IDBOOX La Nuit du Livre 2025 – Mathilde Jablonski – Chantal Cabé – Manuel Verlange (auteur) – Yasmina Bouko (Le Lion Z’Ailé)  –Marco Lolari et Lorenzo Flabbi (Ed. L’Orma).

Juliette Darrière (Auzou / Asfored) intervenante pour l’une des deux bulles métiers.

Quelques vidéos des conférences Presse et Médias au Futur X Creativ’Book

