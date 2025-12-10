Presse et Livre – Creativ’Book X Presse et Médias au Futur retour sur l’évènement photos et vidéos

Pour la première fois les salons Creativ’Book et Presse et Médias au Futur ont fusionné cette année.
Les 2 et 3 décembre, professionnels, étudiants et passionnés se sont retrouvés au Cap Event Center à Paris pour s’informer, réfléchir et trouver de nouvelles pistes pour développer les industries du livre et de la presse.
Creativ’Book X Presse et Médias au Futur, des rendez-vous incontournables
Innovation, IA, réseaux sociaux, livres audio, défis de la presse papier et numérique, diffusion, distribution tous ces sujets et plus encore ont été discutés.
Chantal Cabé (Le Monde/La Vie) – Romain Vitt (Presse-Citron)- Stephan Kalb (Producteur / les Voix) -Laurent Le Meur (EDRLab) – Frédéric Métailié (Ed. Métailié / Média Participations)
IDBOOX est fier d’avoir été partenaire une nouvelle fois de cette édition exceptionnelle ! Nous avons conçu, monté et animé 9 conférences pendant ces deux journées.
25 invités étaient présents sur ces plateaux animés par Elizabeth Sutton pour parler de l’avenir du livre et de la presse.
Pendant deux jours, le public est venu nombreux pour rencontrer les exposants et assister aux débats et conférences.
La soirée du 2 décembre fut marquée par les cérémonies de remise des trophées de La Nuit du Livre et des Trophées de la presse.
Vous trouverez tous les lauréats en fin d’article et des extraits vidéo de quelques conférences.
Astrid Bargeton (Gallimard) – Lorenzo Flabbi (L’Orma Ed.) – Vincent Servais (Groupe Matthys)
Jim De la Martinière (Nextsory) – Mathilde Jablonski (Cascades / SNE) – Marie Vaugrenard (Hardiagan) – Philippe Sollier (comédien / Les voix)
Benoit de La Bourdonnaye (Nuxos Publishing) – Yasmina Bouko (Ed. Le Lion Z’ailé) – Romane Bard (Blindy)
Clément Monjou (Amazon Kindle) – Théo Ponchel (OpinionWay) – Martine Gaillard (enseignante) – Lhattie Haniel (romancière)
Laurent Guimier (CMA Média) Thibaut GIULIANI( Kisskiss Publishing / Ulule) – Laure Prételat (Librinova) – Julien VERCOUTÈRE (Les Numériques)
Déjeuner VIP Presse et Médias au Futur
Les lauréats des trophées Presse et Médias au Futur
Tous les lauréats figurent sur la photo d’ouverture. La soirée s’est déroulée au Pullman à deux pas de la Tour Eiffel !
Prix LANCEMENT PRINT DE L’ANNÉE – Heroes Médias – avec le soutien de l’Imprimerie Léonce Deprez
LE LANCEMENT DIGITAL DE L’ANNÉE – Society + – avec le soutien de Dalim Software
LA MEILLEURE INNOVATION DIFFUSION – Challenges – avec le soutien de Direct-éditeurs
L’INNOVATION RÉGIONALE & TERRITORIALE – La Provence en Audio – avec le soutien de Melody
MEILLEURE INNOVATION BTOB – Acteurs Publics 360 IA – avec le soutien des Clés de la Presse
MEILLEURE INNOVATION ADTECH & PUBLICITAIRE MARKETING – Claire_ de 366 – avec le soutien d’Audiens
LA MEILLEURE DIVERSIFICATION AUDIOVISUELLE – TF1+ – avec le soutien de Broadcast-associés
LE STRATÈGE DE L’ANNÉE – Le Monde – avec le soutien du Groupe Maury Imprimeur
Les lauréats de La Nuit du Livre
Avec plus de 150 candidatures dans toutes les catégories, les lauréats sont…
-Littérature générale – ÉDITIONS L’ORMA pour Arracher son secret à l’existence – avec le soutien de BARKI Agency
-Beaux-Livres, Livres d’art – CITADELLES & MAZENOD pour Honzo Zufu – avec le soutien de GRAFISCHE GROEP MATTHYS
-Livres audio, Nouveaux formats – GALLIMARD JEUNESSE pour Culottés – avec le soutien d’IDBOOX
-Trophée des Livres pratiques – SOPHIAS ÉDITIONS pour Rolex en 50 montres– avec le soutien du GROUPE DUPLIPRINT
– Livres Jeunesse – ÉDITIONS LA DOUX pour Même l’hiver à des airs de caresse – avec le soutien de SPRINT
-Prix spécial Jury – ÉDITIONS DE L’ARBORETUM pour Le Vénérable Mélèze – avec le soutien de LA NOUVELLE IMPRIMERIE LABALLERY
La table IDBOOX La Nuit du Livre 2025 – Mathilde Jablonski – Chantal Cabé – Manuel Verlange (auteur) – Yasmina Bouko (Le Lion Z’Ailé) –Marco Lolari et Lorenzo Flabbi (Ed. L’Orma).
Juliette Darrière (Auzou / Asfored) intervenante pour l’une des deux bulles métiers.
A l’année prochaine !
Quelques vidéos des conférences Presse et Médias au Futur X Creativ’Book
En place pour 2 jours de salon Presse et Médias au futur 2025 et Creativ Book. On démarre avec la conférence sur l’IA animée par idboox Eliz Sutton.#presse #ia pic.twitter.com/dEo8WZUI7W
— IDBOOX (@IDBOOX) December 2, 2025
Stephan KALB (association les voix et comédien) toujours passionnant sur la puissance destructrice de l’IA dans le cinéma. Conf IA révolution ou menace au salon Presse & Médias au futur @StephanKalb #ia #presse pic.twitter.com/3skixNwe8P
— IDBOOX (@IDBOOX) December 2, 2025
Le paradoxe de la survie des médias face à la voracité de l’IA.@presseaufutur #presse #ia @StephanKalb @vitt_romain @pressecitron pic.twitter.com/LYldjofHxO
— IDBOOX (@IDBOOX) December 2, 2025
Le paradoxe de la survie des médias face à la voracité de l’IA.@presseaufutur #presse #ia @StephanKalb @vitt_romain @pressecitron pic.twitter.com/LYldjofHxO
— IDBOOX (@IDBOOX) December 2, 2025
Le monde du livre face aux créations IA. Frédéric Metailié répond. @metailie #ia #presse @SNEedition@presseaufutur pic.twitter.com/ycwu2Ihf58
— IDBOOX (@IDBOOX) December 2, 2025
Conférence sur le marché du livre audio avec les ed Hardigan, Philippe Sollier, Jim De La Martinière, Mathilde Jablonski animée par Elizabeth Sutton. Salon CeativBook@SNEedition @CreativBook @playhardigan @nextoryfr pic.twitter.com/UIfvybpkQv
— IDBOOX (@IDBOOX) December 2, 2025
Comment bien utiliser les réseaux sociaux dans sa maison d’édition ? La réponse est au salon @CreativBook @IziBook #livre #paris @LeLionZaile @Bindly_ @Bindly_app pic.twitter.com/oC0OIHj5JB
— IDBOOX (@IDBOOX) December 3, 2025
Ce qu’il faut faire et ne pas faire pour promouvoir un livre sur les réseaux, les conseils de Blindy.@CreativBook @IziBook #livre #paris @LeLionZaile @Bindly_ @Bindly_app @SNEedition pic.twitter.com/Zw60HTxBwR
— IDBOOX (@IDBOOX) December 3, 2025
Les conseils indispensables de spécialistes pour réussir sa communication sur les réseaux sociaux, au salon CreativBook jusqu’à ce soir.@CreativBook @IziBook #livre #paris @LeLionZaile @Bindly_ @Bindly_app @SNEedition pic.twitter.com/YeIXAOQh2w
— IDBOOX (@IDBOOX) December 3, 2025
Comment attirer et retenir la Gen Z vers lecture ? Vaste question à laquelle CreativBook va essayer de répondre.@CreativBook #livre #paris @SNEedition @opinionway @theo_ponchel @LhattieH @AmazonFRA @AmazonNewsFR @clementmonjou pic.twitter.com/rpX0w0uu0y
— IDBOOX (@IDBOOX) December 3, 2025
Comment attirer et retenir la Gen Z vers lecture ? Vaste question à laquelle CreativBook va essayer de répondre.@CreativBook #livre #paris @SNEedition @opinionway @theo_ponchel @LhattieH @AmazonFRA @AmazonNewsFR @clementmonjou pic.twitter.com/ZzT1WBFAES
— IDBOOX (@IDBOOX) December 3, 2025
Le livre audio amène les jeunes vers une autre forme de lecture.@CreativBook #livre #paris @SNEedition @opinionway @theo_ponchel @LhattieH @AmazonFRA @AmazonNewsFR @clementmonjou pic.twitter.com/jzraCWMsNt
— IDBOOX (@IDBOOX) December 3, 2025
Quand Librinova teste le potentiel des livres audio créé avec IA via ElevenLab en collaboration avec Spotify. @creativBook #livre #paris @SNEedition @librinova @laurentguimier @ululeFR @Kissbankers @lesnums @laprovence @spotifyfrance @elevenlabsio pic.twitter.com/yM7waXaLEQ
— IDBOOX (@IDBOOX) December 3, 2025
La Provence audio, quand la presse écrite par des humains est traduite par IA pour devenir de la presse audio.@creativBook #livre #paris @SNEedition @librinova @laurentguimier @ululeFR @Kissbankers @lesnums @laprovence pic.twitter.com/JqzBl8hDB6
— IDBOOX (@IDBOOX) December 3, 2025
Julien Vercoutère, journaliste et créateur de Update sur l’avenir de la presse écrite. @creativBook #livre #paris @SNEedition @librinova @laurentguimier @ululeFR @Kissbankers @lesnums @laprovence pic.twitter.com/h1KMYloqN3
— IDBOOX (@IDBOOX) December 3, 2025
Romain Vitt rédac chef de pressecitron apporte son expertise sur la problématique de l’IA dans la presse lors de la conf IA au salon Presse & Médias au futur.@vitt_romain @pressecitron #presse #ia pic.twitter.com/glu3RgFaIe
— IDBOOX (@IDBOOX) December 2, 2025
Philippe Sollier comédien et Association Les voix parle de l’impact de l’IA sur le livre audio.
@SNEedition @CreativBook @playhardigan @nextoryfr #ia pic.twitter.com/Cqjoe5aFaB
— IDBOOX (@IDBOOX) December 2, 2025