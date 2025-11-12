Programme Creativ’Book X Presse et Média au futur, les salons pros ouverts à tous sur la presse et livre

Pour la première fois, les salons Creativ’Book (dédié à l’industrie du livre) et le salon Presse et Média au Futur ne font qu’un !
DotEvents propose un évènement exceptionnel pour les professionnels mais aussi toutes les personnes intéressées par les sujets de la presse et du livre ! La presse et le livre ont des choses à se dire !
Rendez-vous les 2 et 3 décembre au Cap Event Center à Paris.
IDBOOX est de nouveau partenaire de Creativ’Book pour la septième édition. Elizabeth Sutton, la co-fondatrice du site et conseil en édition et communication a conçu et animera plusieurs rencontres avec des experts exceptionnels !
Les partenaires institutionnels 2025 : EdrLab. Les Voix. Asfored. Unic. La Plume de Paon. SPILL.
IA : révolution ou menace pour le livre et la presse ?
2 déc. 2025 — 09:30 – 11:00
L’intelligence artificielle bouleverse les fondations de la création, de l’édition et de l’information. Génératrice de contenus, traductrice instantanée, outil d’analyse… mais aussi source d’inquiétude pour les auteurs, journalistes et éditeurs. Cette table ronde interroge les promesses et les risques de l’IA dans le monde du livre et de la presse : outil d’émancipation ou cheval de Troie d’une standardisation algorithmique ? À travers des regards croisés, nous explorerons les enjeux éthiques, économiques et culturels de cette révolution technologique.
Avec l’intervention de :
– Jean Michel BROCHEN, Rédacteur en chef – LE MAGAZINE L’ÉQUIPE
– Stephan KALB, Comédien et porte-parole – ASSOCIATION LES VOIX
– Laurent LE MEUR, CEO – EDRLAB
– Romain VITT, Rédacteur en chef – PRESSE CITRON
– Frédéric MÉTAILIÉ, Directeur général – ÉDITIONS MÉTAILIÉ
– Gwénaëlle BOURRON-PAINVIN, Directrice des éditions Vuibert – MAGNARD VUIBERT
Livre audio & podcast : nouvelles écritures, nouveaux métiers
2 déc. 2025 — 12:30 – 12:50
Entre innovation éditoriale et nouveaux métiers, l’audio s’impose comme un terrain d’opportunités. Cette table ronde révèle les clés pour intégrer le livre audio et le podcast dans une stratégie éditoriale gagnante.
Nouveau ! En partenariat avec l’Asfored. Assistez aux Bulles métiers avec Claire JEANTET, Éditrice indépendante et responsable du projet professionnel
2 déc. 2025 — 12:30 – 12:50
Comment le Beau Livre se réinvente-t-il pour séduire le lecteur ?
2 déc. 2025 — 14:00 – 14:30
Comment toucher de nouveaux publics en proposant des beaux livres dans l’art et la littérature ? Les intervenants invités présenteront des livres innovants, originaux et expliqueront les défis du secteur et les solutions de fabrication afin de proposer ces objets ce lecture à prix abordable pour le grand public.
Avec l’intervention de :
– Astrid BARGETON, Responsable éditoriale Beaux livres – ÉDITIONS GALLIMARD
– Lorenzo FLABBI, Co-fondateur – ÉDITIONS L’ORMA
– Vincent SERVAIS, Directeur général – DG – GRAFISCHE GROEP MATTHYS
Les nouveaux horizons du métier de fabricant dans l’édition
2 déc. 2025 — 15:10 – 15:30
Nouveau, Bulle métier. Véritable pivot entre éditeurs, imprimeurs et fournisseurs, le fabricant doit aujourd’hui allier expertise technique, veille sur les matériaux et sens stratégique. Cette rencontre décrypte l’évolution d’un rôle essentiel dans la chaîne éditoriale.
Avec Juliette DARRIÈRE, Ancienne du BTS Édition Asfored / Fabricante de loisirs créatifs et de jouets – GROUPE AUZOU ÉDITIONS
Livre audio : où en sommes-nous ? Freins et opportunités en 2025
2 déc. 2025 — 16:10 – 17:00
Lors de cette table ronde seront présentées les évolutions du marché, les aides pour les éditeurs afin de développer le catalogue et toucher plus de lecteurs. Les experts échangeront également sur l’impact de l’IA pour le livre audio (éditeurs, comédiens, plateformes…).
Avec l’intervention de :
– Émilie MATHIEU, Directrice général – ÉDITIONS HARDIGAN.
– Mathilde JABLONSKI, Directrice & Présidente de la Commission Livre Audio – CASCADES / SNE
– Philippe SOLLIER, Comédien et porte-parole – ASSOCIATION LES VOIX
– Jim DE LA MARTINIÈRE, Responsable Contenu – NEXTORY
Comment bien utiliser les réseaux sociaux dans votre maison d’édition sans que ça ne vous coûte cher ?
3 déc. 2025 — 09:00 – 09:50
Les réseaux sociaux sont aujourd’hui incontournables pour les maisons d’édition, mais quels sont ceux à privilégier quand on est une maison d’édition de taille moyenne ?
Quels sont les outils, quelle stratégie en ligne mettre en place ? L’objectif de la rencontre est d’apporter des pistes aux éditeurs qui veulent optimiser leur communication auprès du lecteur final en utilisant à bon escient les réseaux.
Avec l’intervention de :
– Romane BARD, Co-fondatrice – BINDLY
– Yasmina BOUKO, Directrice Générale des éditions – LE LION Z’AILÉ
– Benoit DE LA BOURDONNAYE, Directeur Général – NUXOS PUBLISHING TECHNOLOGIES
Accessibilité : ce que vous devez savoir pour éditer vos livres numériques
3 déc. 2025 — 11:30 – 12:00
Depuis le 28 juin 2025, les éditeurs sont légalement tenus de produire des livres numériques conformes aux nouvelles exigences d’accessibilité issues de la directive européenne 2019/882. L’objectif de cette table ronde est d’informer les éditeurs sur ce qui doit être fait pour la production du livre numérique accessible. Cet échange évoquera aussi les enjeux liés à l’accessibilité numérique et aux défis à venir.
Avec la participation de :
– Gautier CHOMEL, Responsable de l’accessibilité – EDRLAB
– Laurette UZAN, Chef de projet Portail national de l’édition adaptée accessible – BNF
GenZ : comment attirer et fidéliser les lecteurs de demain ?
3 déc. 2025 — 14:00 – 14:45
Selon l’étude du CNL de 2024, 32% des jeunes lisent tous les jours ou presque, c’est 4 points de moins qu’en 2022. En juillet, Élisabeth Borne et Rachida Dati ont officiellement lancé les États généraux de la lecture pour la jeunesse. Face à une situation critique, mais pas sans solution, cet échange aura pour but de mener une réflexion sur ce sujet majeur, et de donner des idées pour agir, aux passeurs de connaissance.
Avec l’intervention de :
– Clément MONJOU, Directeur Général, Amazon Alexa – AMAZON / KINDLE FRANCE
– Théo PONCHEL, Directeur d’études – Pôle opinion – OPINIONWAY
– Lhattie HANIEL, Romancière – ÉDITIONS PRISMA / ÉDITIONS JEANNE & JULIETTE
– Martine GAILLARD, Enseignante de Français
Les nouvelles voies du livre et de la presse – Autoédition, crowdfunding, livre audio, presse
3 déc. 2025 — 16:00 – 17:00
L’industrie du livre et des médias évolue à grande vitesse. Cette rencontre met en lumière des initiatives innovantes qui redéfinissent les rôles d’auteur, d’éditeur de presse et de livre et de journaliste. Venez découvrir comment l’écrit se transforme, s’adapte, s’écoute.
Au programme :
– Nouvelles pratiques éditoriales
– Alternatives de financement
– Formats émergents
Une occasion unique d’explorer les futurs possibles du livre et de la presse.
Avec l’intervention de :
– Thibaut GIULIANI, Directeur Culture & Publishing – ULULE & KISSKISSBANK. Il nous parlera de solutions de Crowdfunding pour les créateurs de contenus.
– Laure PRÉTELAT, Founder & Chairman – LIBRINOVA – Elle Présentera le programme livre audio assisté par IA pour les auteurs indépendants.
– Julien VERCOUTÈRE, Journaliste – LES NUMÉRIQUES. Il nous racontera comment la presse en ligne évolue avec l’arrivée du Podcast L’Update.
– Laurent GUIMIER, Journaliste – CMA MEDIA. Il revient sur l’expérience du journal La Provence audio générée par IA.
