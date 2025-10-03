Astuce Google Pixel 10 – Comment changer le geste pour décrocher un appel ?

Vous êtes déboussolés par le nouveau geste pour répondre aux appels sur votre Pixel 10 avec Material 3 ? Je vous donne une astuce pour revenir en arrière.
Le nouveau design Material 3 apporte des changements dans l’interface et les fonctionnalités des Google Pixel 10 et autres Pixel. Ils ne sont pas toujours les bienvenus.
L’un d’entre eux concerne par exemple, l’application téléphone et plus particulièrement le geste pour décrocher.
Avant la mise à jour, vous deviez faire glisser votre doigt verticalement ou faire une simple tape pour répondre à un appel. Avec Material 3, vous devez faire glisser votre doigt horizontalement pour réaliser la même action. Il existe une astuce pour retrouver les anciens gestes pour répondre à un appel.
Cette manipulation fonctionne sur les Pixel 10 mais aussi les anciens Pixel si vous les avez mis à jour.
Astuce – Répondre à un appel avec une seule tape
- Ouvrez l’application téléphone.
- Appuyez sur l’icône du menu situé en haut à gauche de l’écran.
- Sélectionnez les paramètres.
- Faites défiler vers le bas pour trouver l’option Gestes pour les appels entrants.
- Appuyez sur cet intitulé une nouvelle fois.
- Cochez la case “Appuyer une fois”. Désormais lorsque vous recevrez un appel, il vous suffira d’appuyer une fois sur l’écran pour décrocher.
Comment restaurer le geste vertical pour décrocher sur un Pixel ?
Vous aurez remarqué que Google vous a laissé le choix seulement entre deux solutions. Le geste vertical a disparu. Si vous ne pouvez pas vivre une existence heureuse avec votre Pixel 10 Ultra ou autre sans ce geste, il existe une astuce pour le faire renaître de ses cendres.
Cette astuce fonctionnera jusqu’à la prochaine mise à jour mais vous serez enfin apaisés et sereins lorsque votre téléphone sonnera.
- Pressez longuement sur l’icône téléphone pour faire apparaître un pop-up.
- Appuyez sur “Infos” sur l’appli.
- Sélectionnez les trois petits points en haut à droite de l’écran.
- Appuyez sur “Désinstaller les mises à jour”. Avec cette action, vous allez revenir à la version d’origine de l’appli téléphone avec les gestes initiaux.
Attention, cette manipulation fait perdre les données. Le geste vertical sera disponible tant que vous ne mettrez pas l’appli téléphone à jour.
