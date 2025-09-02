Trucs et astuces – Comment activer le zoom X100 sur les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL ?

L’appareil photo du Pixel 10 Pro et du Pixel 10 Pro XL possède une fonction cachée. Je vous explique comment la débloquer.
En attendant nos tests complets des Pixel 10, je vous propose de découvrir une astuce pour améliorer les photos sur les derniers smartphones de Google.
Google Pixel 10 Pro – Un appareil photo boosté à l’IA
Le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 Pro XL possèdent un appareil photo composé d’un capteur principal de 50MP, d’un téléobjectif de 48MP et d’un ultra grand angle de 48MP. Cette astuce concerne le téléobjectif.
Au-delà de son zoom optique X5, il permet d’effectuer des grossissements numériques X30. En réalité, les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL voient beaucoup plus loin grâce à la puissance de l’IA.
L’interface recèle une option cachée. Après l’avoir débloquée, vous avez accès à un zoom numérique X100. Cette prouesse est rendue possible grâce à la puissance de l’IA développée par Google.
Ce Zoom Pro IA rappelle fortement le Super Zoom IA des Honor 400 et Honor Magic V5 (voir notre test). Au-delà du zoom X30, l’intelligence artificielle prend le relais. L’IA se charge de reconstituer l’image et de la rendre nette.
Pourquoi Google n’a pas affiché par défaut cette option dans l’interface, cela reste un mystère.
Comment faire apparaître le Zoom X100 sur les Pixel 10 Pro ?
Je vous explique la marche à suivre pour profiter du Zoom Pro X100 sur les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL.
1. Ouvrez l’appareil photo. Appuyez sur l’icône de la roue crantée en bas de l’écran à gauche. Un menu va se déplier.
2. Cliquez sur les trois petits points en haut à droite.
3. Cherchez l’onglet « Téléchargement de modèles ».
4. Appuyez dessus et téléchargez la fonction Zoom Pro. Retournez dans l’interface de l’appareil photo.
5. Désormais, l’option X100 est disponible quand vous faites un zoom. Vous avez accès dans la galerie à la photo avec et sans traitement IA.
Le Google Pixel 10 Pro XL 256Go est à 1299€ avec la coque. Suivez ce lien pour l’acheter.