Cinéma – Le diable s’habille en Prada 2, mon coup de cœur de la semaine

Voici mon avis sur le film « Le diable s’habille en Prada 2 » qui sort ce 29 avril dans les salles.
Vingt ans après, revoilà l’équipe la plus élégante côté mode du grand écran !
On se souvient du triomphe planétaire du « Diable s’habille en Prada ». ce film attira plus de 2 millions de spectateurs en France et récolta 330 millions de dollars de recettes dans le monde en 2006.
Le Pitch
Deux décennies plus tard, le magazine de presse « Runway » traverse une crise. La patronne Miranda Priestly (Meryl Streep), fragilisée par le déclin des journaux et par des troubles de la mémoire, voit son autorité vaciller.
Andy Sachs (Anne Hathaway) effectue son come back au sein de la publication à un poste important. Emily Charlton (Emily Blunt), devenue la puissante dirigeante d’un groupe de luxe, contrôle désormais les sources de financement.
Tout ce beau monde va s’affronter avec les oublis d’hier, les rivalités d’antan et des rapports de force inversés. Une certitude : le pouvoir a changé de mains.
Pourquoi il faut aller voir le Le diable s’habille en Prada 2
Sous la direction efficace du réalisateur David Frankel, la suite du premier volet vaut vraiment le déplacement.
C’est une comédie bien rythmée qui ne déçoit pas et la confrontation entre les trois formidables héroïnes reste toujours un moment jubilatoire.
Si l’humour et la satire cimentent cette comédie, l’observation du monde des médias, du business et la fashion industrie apporte un atout supplémentaire dans la réussite de ce long métrage.
Et cerise sur le tapis de ce défilé pour grand écran : Lady Gaga signe une chanson originale, intitulée Runway. D’ailleurs, la superstar de la pop music apparaît également dans cette œuvre.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la chanteuse et comédienne joue dans un film autour de l’univers de la mode. Elle tenait en 2021 le rôle principal de “House of Gucci”, réalisé par Ridley Scott et consacré à la famille Gucci.
Avec « Le diable s’habille en Prada 2 », le public est invité à un voyage non pas en enfer, mais au paradis du 7ème art. Il ne faut pas bouder son plaisir d’autant plus que le duo Meryl Streep – Anne Hathaway demeure toujours aussi attirant et convaincant. De la « haute couture » cinématographique…
Le diable s’habille en Prada 2, en salles le 29 avril. Durée : 1 h 59.
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