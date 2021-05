Google trouve une solution pour cacher la caméra sous l’écran - IDBOOX

Google a déposé un brevet original pour cacher une caméra Selfie sous l’écran de ses prochains smartphones.

Dans un effort pour augmenter toujours plus la surface des écrans de smartphones tous les constructeurs cherchent le moyen de faire disparaître la caméra Selfie sous l’écran.

Google, Xiaomi, Samsung, Oppo et bien d’autres rivalisent d’ingéniosité pour y arriver. Le site Letsgodigital a récupéré un brevet déposé par la firme de Cupertino pour cacher cette caméra.

Le document de 24 pages décrit toute la mécanique imaginée par les ingénieurs de Google. Le smartphone utilise une dalle OLED.

Caméra sous l’écran – Google trouve une solution

Une sorte de prisme réfléchissant est placé sous la dalle. D’un côté on trouve la caméra Selfie et de l’autre un deuxième. Lorsque le prisme pivote sur la gauche il laisse apparaître la caméra à travers l’écran. Elle est donc visible et utilisable. Elle ne mesure pas plus de 2 à 3mm.

Quand il bascule sur la droite, il renvoie l’image de l’écran auxiliaire pour dissimuler la caméra. Ce petit écran OLED peut aussi contenir des capteurs de luminosité ambiante ou de proximité.

Contrairement à certains brevets le système de Google semble réaliste et réalisable dans un avenir proche. Le Pixel 6 ne sera certainement pas le smartphone qui en bénéficiera mais on peut espérer pour le Pixel 7 en 2022.

Samsung pourrait prendre tout le monde de vitesse. Attendu à la fin de l’année le Galaxy Z Fold 3 devrait être le premier smartphone de la marque avec une caméra sous l’écran.