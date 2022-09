Oppo Reno 8 Pro Test – Est-il à la hauteur ?

L’Oppo Reno 8 Pro est-il la nouvelle référence du milieu de gamme ? On vous donne la réponse dans notre test sans concession.

Avec la série Reno 8, Oppo souhaite proposer le meilleur de ses innovations à des prix accessibles. L’Oppo Reno 8 est au prix de 599€ et le Reno 8 Pro est vendu à 799€.

Les deux smartphones nous avaient impressionné lors de leur présentation. L’Oppo Reno 8 Pro a fait un passage par la rédaction d’IDBOOX et on vous dit s’il tient-il toutes ses promesses dans notre test.

Oppo Reno 8 Pro – Un design premium sans fausse note

Nous avons reçu le modèle noir et il faut bien avouer qu’il est splendide. Oppo fait la démonstration de son savoir-faire avec un design a la fois épuré et très travaillé. Les finitions sont parfaites. On est accueilli par un écran aux bords très fins et uniformes.

A l’arrière, la coque d’un seul bloc enchâsse complétement le module photo. Il est discret et on ne voit pourtant que ses énormes caméras.

Le Reno 8 Pro est d’autant plus impressionnant que la coque d’un noir profond reflète tout ce qui passe devant elle grâce à un effet miroir. C’est un design haute couture. Le seul bémol est qu’elle marque beaucoup les traces de doigts.

Il se révèle aussi beau qu’agréable à tenir en main. Il fait seulement 7,34 mm d’épaisseur et il pèse 183 g. L’ensemble n’est pas trop déséquilibré par le poids de l’appareil photo. Les arêtes sont assez saillantes mais il est agréable à manipuler.

Comme d’habitude sur les smartphones Oppo, le lecteur d’empreintes sous l’écran situé un peu trop bas à notre goût. Mais ce n’est qu’un détail.

Un écran lumineux

L’Oppo Reno 8 Pro arbore un splendide écran AMOLED de 6,7 pouces. Le cadre qui entoure cette dalle a été réduit au minimum. De cette façon, elle occupe 93,40% de l’espace avant.

L’écran possède une résolution FullHD+ (2412 x 1080 pixels) et un taux de rafraichissement de 120Hz. Ce denier est manuel et il faudra choisir entre le 60Hz et le 120Hz.

La qualité de l’écran est sans reproche avec des couleurs riches et un niveau de luminosité élevé. Il atteint 800 nits avec des pics à 950 nits. Autant dire que vous n’aurez aucun problème pour déchiffrer son contenu en plein soleil.

Les performances

Oppo a confié les commandes du Reno 8 Pro à un MediaTek Dimensity 8100 Max gravé en 5 nm. Il est épaulé par 8Go de RAM DDR5 et 256Go de stockage UFS 3.1. On peut y ajouter 5Go de RAM virtuelle en cas de nécessité.

Cette configuration permet de jouer dans les meilleures conditions aux jeux 3D les plus gourmands. Le jeux Call of Duty Mobile tourne avec des graphismes et une fréquence d’images réglés sur des niveaux élevés. De son côté le très exigeant Genshin Impact affiche une bonne fluidité.

Deux haut-parleurs sont disposés de chaque côté de l’écran. Le son est puissant mais manque de basse. Il existe également un léger déséquilibre entre celui du haut et du bas.

L’autonomie

L’Oppo Reno 8 Pro intègre une batterie de 4500mAh. Elle lui confère une autonomie qui dépasse la journée. Elle oscille entre 1 jour et 1,5 jour. Tout dépendra de votre boulimie de jeux vidéo. Une partie de 20 minutes de Call of Duty consomme 5% et en plus le smartphone ne chauffe pas. Genshin Impact est plus gourmand et avale 7%.

L’Oppo Reno 8 Pro est livré avec un chargeur 80W. La batterie passe de 0% à 100% en seulement 28 minutes et elle récupère 50% d’énergie en seulement 11 minutes. Inutile de s’inquiéter sur la durée de vie de cette batterie dernière génération face à cette charge rapide.

Elle conserve 80% de sa capacité après 1600 cycles de charge contre 800 actuellement. Ca correspond à environ 4 ans d’utilisation. On peut juste regretter qu’elle ne soit pas compatible avec la recharge sans fil.

La Photo

Oppo a voulu proposer sur un appareil milieu de gamme une qualité photo digne de ses smartphones premium. Pour atteindre son objectif, elle dote le Reno 8 Pro de sa puce MariSilicon X pour gérer le traitement de l’image. Elle équipe généralement le Find X5 Pro.

Cette puce assiste un capteur principal Sony IMX766 de 50MP, un ultra grand-angle 112° de 8MP et un objectif Macro de 2MP. A l’avant, les Selfie sont confiés à un capteur 32MP Sony IMX709.

Les photos de jour sont splendides. Elles flattent la rétine avec des couleurs chaudes qui restent proches de la réalité. Les photos en 50MP conservent la même colorimétrie et la même luminosité que les clichés en 12,5MP.

L’appareil s’en sort aussi très bien en intérieur même dans des pièces à demi-éclairées. Nous avons utilisé le Reno 8 Pro pour prendre des photos de l’expo Miroir du Monde au Musée du Luxembourg. Vous pouvez admirer la précision et le niveau des détails.

On regrette l’absence de zoom optique sur le smartphone. Il faut se contenter du zoom numérique. Au-delà du zoom X2, on déplore une perte de qualité.

Les photos de nuit, l’ultra grand-angle et les portraits

Le capteur ultra grand-angle se montre moins convaincant. Le sentiment d’aspiration est limité mais les couleurs sont beaucoup plus fades et la luminosité moins élevée.

Le mode portrait rehausse le niveau. Les détourages sont précis avec un effet de profondeur bien marqué. L’interface offre également la possibilité de jouer avec le niveau de Bokeh avant de prendre la photo.

Les photos de nuit. Dans sa communication Oppo met l’accent sur les photos de nuit. C’est vrai que le Reno 8 Pro se débrouille très bien dans des conditions de faible luminosité. Le mode Nuit n’abuse pas du lissage. Il fait disparaître le bruit tout en conservant un bon niveau de détail. Il maîtrise également les éclairages tout en respectant les couleurs.

Un dernier mot sur la vidéo, Le smartphone peut filmer en 4K en 60ims. Il ne possède pas de stabilisateur optique mais son EIS s’en sort très bien tout seul. On vous a mis un petit extrait vidéo filmé en 4K et 30 ims avec la Tour Eiffel en invitée pour que vous puissiez juger de la qualité.

Ce qu’on en pense

L’Oppo Reno 8 Pro se place dans le top des smartphones milieu de gamme. Il a quelques manques comme l’absence de charge sans fil, l’absence d’étanchéité ou des capteurs photo inégaux mais ce n’est rien comparé au reste.

L’Oppo Reno 8 Pro est un smartphone avec du style et des finitions premium. Il possède un design élégant et une vraie identité. Heureusement ce n’est pas qu’une belle coque vide. Le smartphone ne manque pas de répondant.

Son processeur MediaTek Dimensity 8100 Max lui offre suffisamment de puissance pour ne jamais être limité dans son utilisation. On apprécie également sa recharge rapide 80W nouvelle génération.

Pour terminer sur les louanges, son capteur principal de50MP marié à la puce MariSiliconX font des merveilles. L’Oppo Reno 8 Pro est un smartphone polyvalent qui ne passera pas inaperçu entre vos mains.

L’Oppo Reno 8 Pro est existe en noir ou en blanc et il est vendu 799€. Le Reno 8 est à 549€. Suivez ce lien ou ce lien (à 749€) pour acheter l’Oppo Reno 8 Pro.

Oppo Reno 8 Pro – La fiche technique

Oppo Reno 8 Pro – 5G Ecran 6,7 pouces AMOLED – 120Hz Définition Full HD+ (2412 x 1080 pixels) – Gorilla Glass 5 Processeur MediaTek Dimensity 8100 Max + MariSilicon X RAM 8Go DDR5 Stockage 256Go UFS 3.1 Extension Non Caméras arrières 50MP Sony IMX766 (f/1.56) OIS + UGA 8MP 112° (f/2.2) + 2MP Macro (f/2.4) – Vidéo 4K/60fps Caméras frontales 32MP Sony IMX709 (f/2.4) IP68 Non Batterie 4500mAh Charge rapide 80W – fourni Dual SIM oui NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio Double Haut-parleur stéréo Android Android 12 – ColorOS 12.1 Dimensions 161,2 x 74,2 x 7,34 mm – 183 g