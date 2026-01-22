Huawei FreeClip 2 Test – Des écouteurs pas comme les autres avec un confort surprenant

Huawei démarre 2026 avec les FreeClip 2. J’ai pu tester ces écouteurs à la forme très particulière avant leur sortie et je vous donne mon avis.
Deux ans après la sortie des premiers FreeClip, Huawei revient avec les FreeClip 2. Ces écouteurs en forme de petits clips se démarquent de la concurrence.
Ergonomie, qualité audio, autonomie, Huawei améliore ces écouteurs sur de nombreux points.
Découvrez toutes les nouveautés des FreeClip 2 dans mon test complet. (Non sponsorisé)
Huawei FreeClip 2 – Un design en rupture
Avec les FreeClip 2, Huawei corrige les défauts du premier modèle. Les écouteurs adoptent un nouveau design plus souple et plus compact.
Les FreeClip 2 ne sont pas des écouteurs intra-auriculaires. Ils se clipsent sur le pavillon de l’oreille pour ensuite venir se poser devant le canal auditif.
Les écouteurs sont ronds comme de petites boules. Ils sont reliés par un arceau en silicone à la batterie et aux autres composants. Cette partie est un peu plus grosse, mais elle ne gêne pas derrière l’oreille.
Les branches élastiques sont déformables. Elles s’adaptent ainsi à tous les types d’oreilles, même les miennes. J’ai habituellement du mal avec les écouteurs ouverts ou les « arcs ». Je n’ai rencontré aucun souci avec les FreeClip 2.
Ils se clipsent sur l’oreille et ils ne bougent plus. La stabilité et le confort ont été améliorés. Ils ne sont pas intrusifs et on les oublie complètement. Il faut avouer qu’ils sont particulièrement légers.
Des écouteurs plus légers et plus compacts
Chaque écouteur pèse 5,1 g. Huawei diminue leur poids de 9 % et réduit de 11 % leur volume. Les FreeClip 2 sont pensés pour être portés toute la journée sans gêne et ça fonctionne.
L’autre point que j’apprécie particulièrement est l’absence de marquage. Il n’y a pas de droite et de gauche. Les écouteurs peuvent être portés indifféremment de chaque côté de la tête.
Le boîtier a également le droit à son lifting. Il devient carré. Il est 11 % plus compact et 17 % plus étroit que celui des FreeClip. Ce boîtier surprend par sa petite taille. Il se glisse facilement dans une poche de chemise.
Pour gagner de l’espace et réduire ses dimensions, Huawei a croisé les écouteurs à l’intérieur. Lorsqu’on ouvre le boîtier, les branches forment un double C qui rappelle fortement le logo de Chanel. Leur positionnement original demande un temps de réflexion pour les ranger au début.
Les commandes avec de nouveaux gestes
Les FreeClip 2 se pilotent à l’aide de commandes tactiles. Les branches, les haut-parleurs, la base, toutes les parties des écouteurs sont tactiles.
Comme ils sont petits, on ne perd pas son temps à chercher la zone tactile. Ils se commandent en tapotant deux ou trois fois ou avec un appui long. Les FreeClip 2 sont réactifs, mais ce geste a tendance à les faire bouger et il faut la plupart du temps les replacer correctement dans l’oreille. Huawei a ajouté un nouveau geste par rapport aux FreeClip de première génération. Un glissement du doigt le long des écouteurs contrôle le niveau du volume.
Une qualité audio améliorée
La marque démontre une nouvelle fois que le son est un de ses domaines de prédilection. Les FreeClip 2 inaugurent une nouvelle application compatible iOS et Android. Baptisée Audio Connect, elle embarque notamment un égaliseur personnalisable, mais les écouteurs offrent déjà par défaut un son équilibré.
Les FreeClip 2 diffusent un son étonnamment puissant pour des écouteurs ouverts. Les basses sont deux fois plus performantes que sur les FreeClip première génération et ça se sent. Le son est riche et généreux. Ils se montrent aussi performants pour écouter de la musique ou regarder un film.
Compte tenu de leur format, les FreeClip 2 ne possèdent pas d’ANC. Ça ne servirait à rien sur des écouteurs ouverts. Cependant, le son reste très enveloppant. Les bruits extérieurs restent audibles, mais paraissent très lointains.
Pour nous immerger un peu plus, Huawei a mis au point un système de gestion par IA qui adapte automatiquement le volume en fonction du niveau de dB environnant.
Autre point positif, un nouveau double diaphragme limite le retour du son qui sort de l’oreille. Cela évite ainsi à vos voisins de profiter de votre musique.
Les FreeClip 2 sont des écouteurs polyvalents. Ils se dotent de 3 micros pour les appels. Un nouvel algorithme filtre les bruits environnants jusqu’à 85 dB. Les écouteurs réussissent à masquer le bruit, mais la voix est un peu étouffée.
Une autonomie étendue
Les FreeClip 2 ne cèdent rien, même sur l’autonomie. Ils gagnent 2 heures d’autonomie en plus par rapport aux anciens FreeClip. Cette extension porte leur autonomie à 10 heures pour les seuls écouteurs. L’absence d’ANC se ressent tout de suite. Avec l’aide du boîtier, l’autonomie monte jusqu’à 36 heures.
Huawei FreeClip 2 – Ce que j’en pense
Vendus 199 €, les Huawei FreeClip 2 bénéficient d’une nette amélioration par rapport au précédent modèle. Transformés, les FreeClip 2 proposent un son de qualité et leur forme originale offre un vrai confort d’écoute.
Je les ai trouvés beaucoup plus agréables à porter. Légers et compacts, ils savent se faire oublier.
Autre point fort, ils tiennent parfaitement sur les oreilles sans être intrusifs. Les Huawei FreeClip 2 se présentent comme une bonne alternative pour tous ceux qui ne supportent pas les intra-auriculaires.
Écouter de la musique, regarder un film, passer des appels, faire du sport, les FreeClip 2 s’adaptent à tous les scénarios.
