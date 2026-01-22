Lixandria : une plateforme de lecture numérique qui enrichit les ebooks avec l’IA

Alors que l’industrie de l’édition observe l’intelligence artificielle avec un mélange de fascination et d’inquiétude, une nouvelle start-up, Lixandria, entend prouver que technologie et respect du droit d’auteur peuvent faire bon ménage.
Fondée par Eric Shashoua, la plateforme se donne pour mission de transformer l’expérience de lecture numérique sans léser les créateurs.
Lixandria – Une rupture avec le modèle du « pillage »
Contrairement à certains géants de la technologie accusés d’utiliser les œuvres littéraires pour entraîner leurs modèles sans consentement, Lixandria mise sur une approche collaborative.
Le fondateur, critique ouvertement les pratiques de certains acteurs comme Microsoft et l’éditeur Wiley, qui se contente de rachats ponctuels de contenus.
« Nous essayons de créer une plateforme qui rémunère les auteurs et les éditeurs, leur permettant de tirer profit des nouvelles technologies génératives sur la base du riche univers de propriété intellectuelle qu’ils ont créé », a-t-il déclaré à Publishers Weekly.
Le modèle économique repose ainsi sur un partage continu des revenus. Le fondateur veut garantir que les détenteurs de droits sont des partenaires du succès de la plateforme.
L’IA pour quoi faire ?
Lixandria ne se contente pas d’afficher du texte; elle propose des outils d’IA pour enrichir la compréhension et l’immersion.
Pour la fiction, les lecteurs pourront interagir avec les personnages. Ils pourront visualiser des scènes ou explorer des points d’intrigue de manière dynamique.
Concernant les livres de non-fiction, le livre devient un outil interactif. Il permet de poser des questions complexes au texte. Le lecteur pourra aussi générer des exercices pratiques ou participer à des quiz personnalisés.
Certaines de ces fonctionnalités seront incluses dans le prix d’achat du livre. D’autres seront proposées via des options payantes supplémentaires.
Une alternative à Kindle ?
Le lancement de Lixandria intervient à un moment où Amazon est sous le feu des critiques de l’Authors Guild pour sa fonctionnalité « Ask this Book », lancée sans négociation préalable avec les éditeurs.
Shashoua estime que le marché du ebook, dominé par Kindle, n’a que très peu innové au cours des quinze dernières années. Lixandria souhaite combler ce vide en proposant une plateforme moderne et transparente.
Un déploiement international en vue
Le projet séduit déjà l’industrie. En effet, Lixandria aurait déjà conclu un accord avec l’un des cinq plus grands éditeurs mondiaux et aurait reçu des engagements de nombreux éditeurs indépendants.
Le lancement officiel est prévu en anglais aux États-Unis et en Europe pour la fin de l’année.
De plus, des versions en français et en allemand sont déjà au programme pour la phase de développement suivante. La start-up marque une ambition claire de redéfinir la lecture numérique à l’échelle mondiale.
Bien que les contours sont encore un peu flou, il sera intéressant de suivre l’évolution de ce projet dans les prochains mois. On ne sait pas non plus à partir de quels livres l’entreprise entraine déjà son IA.
