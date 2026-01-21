Cette excellente liseuse couleur est en bon plan pour peu de temps

Bientôt la fin des soldes ! Si tu as envie d’une liseuse c’est le moment !
La Kobo Libra Colour liseuse couleur est à 219.99€ au lieu de 239.99€.
Elle existe en blanc ou en noir.
La Libra Colour permet d’écouter des livres audio et de lire des ebooks
Voici 3 raisons de craquer pour la Kobo Libra Colour
Si tu hésites encore, voici les trois points qui font d’elle la reine du milieu de gamme :
L’écran Kaleido 3 : C’est la grande nouveauté. Tu peux enfin voir tes couvertures de livres en couleur, annoter tes PDF avec des surligneurs colorés et lire des BD, livres jeunesse, ou pratiques (même si le format 7 pouces reste un peu juste pour les BD franco-belges, c’est parfait pour les comics et mangas).
L’ergonomie parfaite : Elle possède des boutons physiques pour tourner les pages. C’est un confort dont on ne peut plus se passer une fois essayé. Sa forme avec une bordure plus large permet une prise en main naturelle à une seule main.
Étanche et Durable (IPX8) : Tu peux lire dans ton bain ou au bord de la piscine sans stress. De plus, Kobo a fait un effort sur la réparabilité et l’utilisation de plastiques recyclés. Et pour compléter le tout la vidéo est ci-dessous !
