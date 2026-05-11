Gemini – Comment convertir et exporter vos notes en fichiers Word, Excel et autres ?

Gemini devient de plus en plus intelligent. L’IA ajoute une nouvelle corde à son arc pour générer des fichiers exportables.
Je ne rentrerai pas dans la querelle de clocher pour savoir qui possède l’IA la plus intelligente. Google ne ménage pas ses efforts pour nous convaincre que la réponse est Gemini.
L’intelligence artificielle de Google s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité qui va séduire les étudiants ou toute autre personne adepte des prises de notes.
Désormais, Gemini sait convertir vos notes en fichiers lisibles, exploitables et exportables. Vous n’aurez plus besoin de copier, coller et reformater votre prose passée dans la moulinette de Gemini pour l’ouvrir dans d’autres applications.
Comment générer des fichiers avec Gemini ?
La procédure est simple. Importez les visuels de vos notes. Vous pouvez importer plusieurs documents en même temps.
Rédigez votre prompt en spécifiant de créer un fichier avec le format souhaité en utilisant vos documents.
Gemini va retranscrire toutes vos notes dans un fichier que vous pourrez exporter et ouvrir dans l’application de votre choix.
Quels sont les fichiers supportés par Gemini ?
Cette nouvelle fonctionnalité de Gemini ne se limite pas aux applications Google. Gemini peut convertir vos documents en une multitude d’extensions compatibles avec de nombreuses applications : Docs, Sheets, Slides, .pdf, .docx, .xlsx, .csv, LaTeX, Plain Text (TXT), Rich Text Format (RTF), Markdown (MD).
Vous pourrez utiliser ces fichiers Docs, Word ou encore Excel selon vos préférences.
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