Galaxy Buds 4 Pro : Samsung réinvente ses écouteurs pour accompagner le Galaxy S26

Les Galaxy S26 ne sont pas seuls. Les nouveaux flagships de Samsung sont accompagnés par les Galaxy Buds 4 Pro. Quelles sont les nouveautés ?
Les écouteurs Galaxy Buds 4 Pro accompagnent les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra. J’ai pris en main les nouveaux écouteurs haut de gamme de Samsung avant leur sortie. Je vous dis tout ce qu’il faut savoir sur les Galaxy Buds 4 Pro. Suivez ce lien pour les acheter.
Samsung Galaxy Buds 4 Pro – Un nouveau design
Les Samsung Galaxy Buds 4 Pro changent complètement de design. Ils sont plus ramassés et plus légers. Désormais, chaque écouteur pèse 4,1 g contre 5,4 g pour les Galaxy Buds 3 Pro. Les écouteurs sont plus ergonomiques et plus agréables à porter. Ils tiennent très bien dans les oreilles comme vous pouvez le voir dans notre vidéo.
Samsung a également transformé la branche. Plus courte et plate, elle est recouverte d’une lame en métal. Cette particularité confère une vraie identité aux écouteurs de Samsung. Cette nouveauté esthétique ouvre la porte à des contrôles plus intuitifs. Ils passent à l’avant de la branche et ils se font en partie par pincement. Les écouteurs sont certifiés IP 57.
Le boîtier de charge qui devient carré. L’ouverture est désormais horizontale avec un couvercle transparent. Les écouteurs sont plus faciles à placer et à retirer du boîtier.
Des améliorations techniques
Les écouteurs bénéficient d’un double haut-parleur avec un nouveau woofer plus large (11 mm). Sa surface augmente de 19,8 %. Ils diffusent un son Hi-Fi de qualité studio et de l’audio 360 avec tracking de la tête. Vous pourrez affiner les réglages audio sur un égaliseur 9 bandes intelligent 2.0.
Autre amélioration, les Galaxy Buds 4 Pro intègrent un ANC deux fois plus performant que celui de ses prédécesseurs. Le système de réduction de bruit active masque les bruits jusqu’à 36 dB et il est réglable sur 5 niveaux.
Samsung a mis au point un ANC adaptatif intelligent. Il reconnaît les conversations et détecte les sirènes en extérieur. Les écouteurs désactivent automatiquement l’ANC pour vous avertir du danger.
Les gestes de la tête enfin reconnus
Cette fonctionnalité était très attendue. Samsung introduit les commandes par mouvements de la tête. Vous pouvez répondre par oui ou par non en hochant ou en secouant la tête. Les écouteurs comprennent par exemple qu’il faut répondre à un appel ou raccrocher.
Concernant l’autonomie, les Galaxy Buds 4 Pro résistent 6 heures avec l’ANC activé et 26 heures avec le boîtier. Les écouteurs récupèrent 4 heures d’autonomie en 20 minutes de charge.
Les Samsung Galaxy Buds 4 Pro sont au prix de 249 €. Suivez ce lien pour les acheter.