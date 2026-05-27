Alexa+ débarque en France : Prix, dispo, compatibilité et plus pour l’assistante IA d’Amazon

Amazon vient de donner le coup d’envoi d’Alexa+ en France. Après près de 6 mois d’attente, la nouvelle IA est là !
Fini l’époque où votre enceinte connectée se contentait de lancer un minuteur pour les pâtes ou de vous donner la météo avec une voix un peu robotique.
Boostée à l’intelligence artificielle générative, Alexa+ devient une véritable assistante personnelle, plus fluide, plus humaine et… très branchée culture française.
Alexa+ Voici ce qui change concrètement chez vous
Alexa+ c’est plus de tout ! Plus conversationnelle, plus intelligente, plus personnalisée. D’ailleurs sa voix devient aussi plus sympa, “plus humaine”.
Elle engage avec vous une vraie conversation (sans répéter son prénom toutes les deux secondes).
La grande nouveauté, c’est la fluidité. Vous pouvez désormais lui parler comme “à un ami”.
Plus besoin de dire « Alexa » avant chaque phrase : l’assistante comprend le contexte et suit le fil de la discussion.
Par exemple, si vous dites simplement “Alexa, j’ai un peu chaud”, elle comprendra tout seule qu’il faut allumer le ventilateur.
Amazon a collaboré avec la pépite française Mistral AI pour s’assurer qu’elle saisisse toutes nos subtilités linguistiques, notre humour et même le mythique débat “pain au chocolat vs chocolatine”.
Elle retient tout et agit pour vous
Alexa+ est désormais dotée d’une excellente mémoire. Vous pouvez lui confier des détails du quotidien (“Rappelle-toi que ma grand-mère adore les pivoines et que je veux lui en offrir pour sa fête”), et elle le retiendra.
Mieux encore, elle devient un “agent” capable de passer à l’action. Grâce à des partenariats (avec des services comme TheFork ou MesDépanneurs), elle vous réserve une table au restaurant ou vous trouver un artisan à la voix.
Elle est capable également, de vous dire combien vous avez lu de livres depuis le début de l’année et vous suggère des nouveaux ouvrages.
Vous pouvez aussi lui demander de résumer votre agenda ou de dicter un e-mail pendant que vous cuisinez. Elle est aussi capable de réserver une place de concert et de vous rappeler les moindres détails de votre réservation.
Plus fort encore, grâce à la caméra intégrée sur certains appareils Echo, elle vous dit si votre look pour votre soirée est OK !
Combien ça coûte et comment en profiter ?
Pour ce lancement, Amazon propose un Accès Anticipé gratuit pour tester la bête.(Les infos ici)
Bonne nouvelle, une fois la phase de test terminée, Alexa+ sera totalement incluse dans votre abonnement Prime, sans surcoût. On espère qu’il n’y aura pas d’augmentation dans quelques mois.
Pour les non-abonnés, il faudra débourser 22,99 € par mois pour la version complète (ou conserver l’ancienne version d’Alexa qui reste, elle, gratuite).
Votre ancien appareil Echo est-il compatible ?
Niveau compatibilité, pas de panique : Alexa+ est compatible avec environ 97 % des appareils Echo déjà présents dans nos salons.
Si vous êtes équipé d’un appareil Echo, vous devriez recevoir une invitation par e-mail dans les prochaines semaines pour activer l’option ! Il y a une file d’attente, soyez patients ! Bon à savoir, si vous achetez un appareil Echo disponible sur le site, Alexa + est directement intégré. (Conditions mentionnées plus haut).
On a commencé à utiliser Alexa +, mis à part quelques petites lenteurs dans certaines réponses, l’IA d’Amazon est plutôt convaincante !