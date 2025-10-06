Comment Instagram est devenu un géant mondial en 15 ans ?

Le 6 octobre 2010, deux entrepreneurs, Kevin Systrom et Mike Krieger, lançaient Instagram, une simple application de partage de photos enrichie de filtres.
Quinze ans plus tard, la plateforme est devenue un pilier incontournable de la culture numérique, transformant notre manière d’interagir avec le monde.
Un empire et des chiffres
Les statistiques de la plateforme parlent d’elles-mêmes, selon les chiffres d’XTB :
-Instagram compte désormais 2 milliards d’utilisateurs mensuels.
Près de 95 millions de photos et vidéos sont partagées sur l’application chaque jour.
-Avec près de 4 milliards de téléchargements cumulés, elle se positionne en 2024 comme la deuxième application la plus téléchargée au monde, juste derrière TikTok.
L’évolution d’Instagram ne se limite plus au simple partage social. Ses innovations constantes, des Stories aux Reels en passant par les fonctionnalités Live, ont profondément remodelé la consommation de contenu en ligne à l’échelle mondiale.
Instagram – Un moteur financier pour Meta
Pour sa maison mère, Meta (anciennement Facebook), Instagram est une véritable machine à cash. L’application représente désormais environ 44 % des revenus du groupe, soit près de 71 milliards de dollars en 2024.
L’acquisition d’Instagram en 2012 pour seulement 1 milliard $ s’est avérée être l’un des investissements les plus rentables de l’histoire de la tech.
Ce succès a un impact direct sur les marchés financiers. Après une période difficile en 2022, l’action Meta a rebondi avec force. En 2024, elle affichait une progression de +22,6 % depuis le début de l’année et de +28 % sur un an.
En seulement 15 ans, Instagram s’est imposé comme bien plus qu’une simple application : c’est un acteur majeur du paysage social, économique et financier mondial.
