Xiaomi 15T Pro Test – Il a tout d’un grand sauf le prix

J’étais à Munich pour le lancement du Xiaomi 15T Pro. Après plusieurs jours passés avec lui, je peux vous donner mon avis sur ce smartphone plein de surprises.
La gamme « T » a pour particularité de flirter avec le haut de gamme sans en avoir le prix. Cette année le Xiaomi 15T Pro ne déroge pas à la règle.
Vendu 799€, le Xiaomi 15T Pro affiche des caractéristiques très prometteuses notamment en photo.
Son appareil photo développé en collaboration avec Leica fait entrer dans la gamme « T » un téléobjectif X5 avec un super zoom X100. Découvrez ce que vaut le Xiaomi 15T Pro dans mon test complet.
Xiaomi 15T Pro – Un design sage mais raffiné
Xiaomi joue la carte de la sécurité. Le design du 15T Pro est sage avec des finitions soignées. Il arbore un dos plat avec des lignes épurées. Le Xiaomi 15T Pro suit la tendance actuelle. Les courbes du smartphone sont moins arrondies que celles de son prédécesseur mais la prise en main reste agréable grâce à ses arêtes adoucies.
Avec 210g sur la balance, le Xiaomi 15T Pro fait partie des smartphones lourds. Son poids le destine naturellement vers une utilisation à deux mains.
Xiaomi a eu la bonne idée d’intégrer les caméras dans les capteurs dans le module photo. Les capteurs ne dépassent pas ce qui évite d’accrocher le smartphone quand on le glisse dans une poche.
La coque est lisse et douce au toucher. Elle ne marque pas les traces de doigts. Un châssis en aluminium renforcé assure la robustesse du smartphone. Il est en plus certifié IP68.
Un écran lumineux
La diagonale de l’écran du Xiaomi 15T Pro atteint 6,83 pouces. Cette dalle repose sur une technologie AMOLED. Elle affiche une résolution 2272 x 1280 pixels et des pics de luminosité de 3200 nits.
Avec une telle luminosité, je n’ai eu aucun mal à l’utiliser en plein soleil comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.
Son taux de rafraichissement varie de 60Hz à 144Hz. Xiaomi a préféré embarquer un écran 144Hz plutôt qu’une dalle LTPO pour s’adresser aux joueurs.
Cette dalle est compatible avec le HDR 10+ et le Dolby Vision. L’écran va vous en mettre plein la vue avec une bonne fidélité des couleurs et des noirs profonds. Pour ma part, j’ai préféré le mode vif qui reproduit des teintes moins froides et plus chaleureuses.
Des performances de pointe
Xiaomi a confié les rênes du 15T Pro à un processeur Dimensity 9400+. Ce processeur MediaTek haut de gamme est moins puissant que le Snapdragon 8 Elite sur le papier. Vous ne verrez pourtant pas la différence au quotidien.
Il avale sans broncher tout ce que vous lui donnerez y compris les jeux 3D les plus gourmands. Le jeu de référence Genshin Impact conserve une parfaite fluidité avec des graphismes réglés au maximum et une fréquence d’image de 30 fps.
Lors de vos séances de jeu vous pourrez profiter d’un son diffusé à travers deux haut-parleurs équilibrés qui ne saturent pas.
De l’IA en français
Ce processeur Dimensity 9400+ développe suffisamment de puissance pour profiter sans restriction des nombreux outils d’IA proposés par Xiaomi. Le constructeur chinois n’a pas été avare de ce côté-là.
Mis à part les habituels Gemini et Circle to Search, le 15T Pro embarque une panoplie de fonctionnalités d’IA. Pour profiter des bienfaits de l’IA vous devez être connecté à un compte Xiaomi et la plupart du temps être connecté à internet.
L’IA est intégrée dans les applications et se manifeste lorsqu’elle est disponible. Vous pouvez par exemple résumer ou corriger du texte, transcrire de l’audio, traduire en temps réel une conversation, générer des sous-titres dans un appel vidéo.
La partie retouche photo contient aussi différentes fonctionnalités d’IA pour améliorer, effacer ou encore étendre le cadre d’une image. Dans l’ensemble cette offre d’IA est classique, fonctionnelle et surtout elle supporte le français. Ce n’est pas toujours le cas et il faut le mentionner.
L’autonomie
Une batterie de 5500mAh alimente le Xiaomi 15T Pro. On aurait pu espérer plus. D’autant plus que Xiaomi est un habitué des batteries Lithium-ion à haute densité comme sur le Poco F7. Ce dernier cache une batterie de 6500mAh sous sa coque.
Ne boudons pas, cette batterie représente tout de même un gain de 500mAh par rapport au 14T Pro. Le Xiaomi 15T Pro peut revendiquer une autonomie d’environ 1,5 jour.
La batterie du Xiaomi 15T Pro supporte la charge 90W. C’est un retour en arrière par rapport à la charge 120W du 14T Pro mais vous n’attendrez pas beaucoup plus longtemps pour une charge complète.
Avec un chargeur Xiaomi HyperCharge, la batterie de 5500mah récupère toutes ses barres d’énergie en 36 minutes. Avec une capacité moindre de 5000mAh, celle du 14T Pro se recharge à 100% en 19 minutes.
Pour atteindre cette vitesse pensez à activer la charge rapide dans les paramètres de la batterie. En revanche, le Xiaomi 15T Pro conserve sa recharge sans fil 50W.
La photo Leica
L’appareil photo du Xiaomi 15T Pro se compose de trois caméras : un capteur Leica Light Fusion 900, un téléobjectif X5 Leica 50MP et un ultra grand-angle Leica de 12MP. Le téléobjectif X5 est la grosse nouveauté de cet appareil photo. Sa focale passe de 60 mm à 115 mm.
Grâce à ce changement, le 15T Pro dispose d’un zoom optique X5 alors que le 14T Pro se cantonnait à un zoom X 2,6.
L’interface de l’appareil photo propose deux ambiances. Avec le mode Leica Vibrant, les photos sont lumineuses avec des couleurs éclatantes. À l’opposé le mode Leica Authentique restitue des teintes proches de la réalité avec des noirs plus marqués. Le rendu se rapproche des photos argentiques avec un petit effet vintage.
Les deux styles sont complètement différents et sont plus ou moins bien adaptés en fonction des sujets. Dans un cas comme dans l’autre, les photos offrent un beau piqué.
Les clichés surprennent par leur netteté et leur niveau de détails. Ce capteur principal fait également preuve d’une bonne gestion de la luminosité que l’on soit en intérieur ou en extérieur. J’ai juste constaté quelques difficultés à éclairer les zones sombres.
Un zoom optique X5
Grâce à son nouveau téléobjectif 115 mm le Xiaomi 15T Pro voit très loin. Il est capable d’effectuer un zoom optique X5 sans perte de qualité. Le résultat est à la hauteur des attentes. Les clichés regorgent de détails avec des couleurs conformes à celles du capteur principal.
Ce téléobjectif ne déçoit pas même lorsqu’il bascule sur le zoom numérique. Le rendu reste d’excellente qualité jusqu’au zoom X10. Les photos sont nettes. On a du mal à croire qu’il s’agit d’un zoom numérique. Il faut vraiment plonger très en avant dans la photo pour constater une dilution des détails.
Au-delà, la perte de qualité commence à se fait sentir. Les algorithmes donnent le change jusqu’à un grossissement X20 avec l’aide de l’Ultra Zoom 2.0. Il entre en action et préserve une partie des détails pour que les photos restent exploitables.
La situation se complique lorsqu’on dépasse cette limite. Les zooms X30, X60 et X100 ne m’ont pas convaincus. Les détails s’estompent de plus en plus. Les algorithmes s’évertuent à les reconstituer ce qui donne au final des photos avec des contours noirs très appuyés.
À cette distance, le stabilisateur optique d’image peine à figer le cadre. S’accouder s’avère indispensable pour prendre en photo la cible désirée.
Les portraits, l’ultra grand-angle et les photos de nuit
Le mode Portrait propose trois focales de 35mm, 75mm et 115mm. Cela permet de prendre des portraits à une distance plus ou moins grande. Dans les trois cas, l’appareil effectue des détourages précis sans qu’ils soient découpés à la hache.
Une zone de flou progressif fait la jonction en douceur entre le sujet et l’arrière-plan. L’algorithme déjoue tous les pièges comme les lunettes et autres éléments difficilement identifiables.
L’ultra grand-angle de 12MP a le mérite de conserver et de reproduire les mêmes couleurs que le capteur principal. Il limite également le sentiment d’aspiration au centre de la photo.
Xiaomi a choisi de ne pas proposer un mode nuit dans l’interface du 15T Pro. Le mode nuit se déclenche automatiquement quand le smartphone estime que la luminosité est trop basse. Vous vous en rendrez compte tout de suite. Une icône apparaît pour indiquer que l’appareil photo passe en mode nuit et le temps de pose dure environ 3 secondes.
Le résultat est convaincant même si l’algorithme est parfois un peu trop agressif. Il fait complètement disparaître le bruit en emportant avec lui quelques détails. La pierre des immeubles paraît parfois un peu trop lisse.
De la même façon, il respecte l’ambiance d’une scène sans dénaturer les couleurs mais il a tendance à un peu trop augmenter la luminosité. Je me suis retrouvé avec des photos surexposées alors que j’étais complètement dans le noir.
Xiaomi 15T Pro – Ce que j’en pense
Xiaomi fait une nouvelle fois la démonstration de sa maîtrise du compromis. Le Xiaomi 15T Pro est un smartphone polyvalent qui ne souffre d’aucun défaut majeur.
Xiaomi a opté pour un processeur MediaTek plutôt qu’un Qualcomm et a diminué la vitesse de charge par rapport au 14T Pro. En contrepartie, le 15T Pro gagne un téléobjectif X5 et son prix ne dépasse pas 800€.
Grand écran 3200 nits, processeur puissant, bonne autonomie, charge rapide et appareil photo performant, le Xiaomi 15T Pro a tout d’un flagship sauf le prix.
Xiaomi 15T Pro – La fiche technique complète
|Xiaomi 15T Pro – 5G
|Ecran
|6,83 pouces AMOLED – (60Hz ->144Hz) – Gorilla Glass 7i
|Définition
|2772 x 1280 pixels (447ppi) – pics 1200nits, HDR10+ et Dolby Vision
|Processeur
|MediaTek Dimensity 9400+
|RAM
|12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go/1To UFS 4.1
|Mises à jour
|5 ans OS et 6 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP LEICA Light Fusion 900 23mm f/1.62 OIS + téléobjectif X5 50MP LEICA 115mm f/3.0 OIS + UGA 125MP LEICA f/2.2 120° – vidéo 8K/30fps
|Caméra frontale
|32MP f/2.2
|IP68
|IP68
|Batterie
|5500mAh
|Charge rapide
|90W SuperVooc, sans fil 50W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 15 – HyperOS 2.0
|Dimensions
|162,7 x 77,9 x 7,96 mm – 210g