Vente de livres – Quel est le Top des auteurs français pour 2025 ?

Selon l’étude annuelle NielsenIQ BookData / GfK pour Le Figaro, le classement des auteurs les plus vendus révèle des surprises de taille et une domination féminine aux sommets des ventes.
Avec un total de 6,8 millions d’ouvrages écoulés pour les dix premiers noms du classement, ce groupe d’élite représente à lui seul environ 16 % du volume total des ventes de fictions francophones cette année.
Voici le top 10 des auteurs français qui ayant vendu le plus de livres en 2025.
Un podium bousculé : Grimaldi au sommet, Da Costa détrônée
L’événement majeur de cette année est sans conteste la consécration de Virginie Grimaldi, qui s’empare de la première place avec 1,03 million de livres vendus.
Portée par le succès de son dernier roman, Les Heures Fragiles, elle séduit massivement en grand format comme en poche.
Juste derrière elle, la “reine de la New Romance”, Morgane Moncomble, confirme son ascension fulgurante. Elle est à la seconde place avec 825 000 exemplaires écoulés.
Le trio de tête est complété par David Foenkinos et ses 793 000 exemplaires. L’auteur relègue ainsi Mélissa Da Costa à la quatrième place.
Avec 748 000 exemplaires vendus, l’autrice perd son titre de numéro un, marquant un tournant symbolique dans ce palmarès.
Du polar au Goncourt : La suite du classement 2025
La compétition reste serrée dans le reste du top 10. Le maître du suspense Franck Thilliez s’installe à la cinquième place, suivi de près par Joël Dicker.
La septième position revient à la prolifique Marie-Bernadette Dupuy, dont la régularité impressionne toujours.
Une entrée remarquable est à noter à la huitième place : celle de Laurent Mauvignier. Le lauréat du prix Goncourt a transformé l’essai avec 550 000 exemplaires vendus, prouvant que les prix littéraires restent de puissants moteurs de vente.
Le classement se termine avec Michel Bussi au neuvième rang, tandis que Olivier Norek vient clore ce top 10 prestigieux.
Les grands absents et la revanche du format poche
Au-delà des noms présents, ce sont les absences qui font couler l’encre. Les piliers de l’édition Marc Lévy et Guillaume Musso ne figurent pas dans ce top 10.
Ce renouvellement des auteurs préférés des Français s’accompagne d’une tendance de consommation très marquée : huit de ces dix écrivains réalisent entre 70 % et 80 % de leurs ventes en format poche, confirmant que le “petit format” demeure le pilier central de l’économie du livre en France.