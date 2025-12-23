Ventes de smartphones – 2026 une année morose et une hausse des prix à cause de la RAM

Les ventes de smartphones s’annoncent en demi-teinte en 2026. Les analystes prévoient une contraction du marché.
2026 ne sera pas une bonne année pour les ventes de smartphones. Le prix de la RAM a grimpé en flèche ces derniers mois et il va avoir un impact négatif dès le début de l’année prochaine.
Le prix de la RAM entraine la baisse des ventes en 2026
Le cabinet d’analyse Counterpoint a revu ses prévisions à la baisse pour 2026. Il prévoit un recul des ventes mondiales de 2,1 %. Ce recul est la conséquence de la hausse du prix de la RAM qui va inévitablement entraîner celle des prix des smartphones.
Selon Counterpoint, l’augmentation du prix de la mémoire va se poursuivre au cours de l’année. Les analystes prévoient même une augmentation de 40 % d’ici à la fin du deuxième trimestre 2026. Cette hausse du prix de la RAM a un impact direct sur celui des smartphones.
Actuellement, le coût des composants des smartphones d’entrée de gamme est 25 % plus élevé qu’au début de l’année. Le constat est le même pour les appareils milieu et haut de gamme. La hausse se situe entre 10 % et 15 %.
Selon les prévisions de Counterpoint, la facture pour les composants devrait encore augmenter de 8 % à 15 % au deuxième trimestre 2026.
Ventes de smartphones en 2026 – Tous les constructeurs touchés
Tous les constructeurs vont être touchés par cette baisse des ventes. Selon les estimations de Counterpoint, les baisses s’échelonnent entre 1,2 % et 3,4 % selon les constructeurs.
Compte tenu de leur taille et de leur structure, Apple et Samsung sont les mieux armés pour résister à cette crise.
Les autres constructeurs ont moins de marge de manœuvre pour limiter la hausse des prix de leurs smartphones.
Certaines compagnies ont déjà pris les devants en limitant les caractéristiques de leurs smartphones pour faire baisser les coûts. Il faut s’attendre à des appareils photo, des écrans ou des composants audio moins performants.
Vers une hausse des prix des smartphones
Le cabinet d’analyse prévoit une hausse importante du prix des smartphones bousculée par celui de la RAM. Initialement de 3,9 %, l’augmentation du prix des smartphones en 2026 pourrait maintenant atteindre 6,9 %.
Les constructeurs devraient l’année prochaine privilégier les smartphones haut de gamme, le prix de la RAM occupant une part moins importante dans le coût global de fabrication.