Contes africains, 20 histoires à lire et à écouter

C’est un livre pour enfants à ne pas manquer ! “Contes africains” et un album jeunesse beau, intéressant, déconnectant et associatif !



Les éditions Gründ et Nimba Editions font un cadeau à tous les enfants francophones avec une pépite. Avec Contes africains, on entre dans la tradition orale de l’Afrique de l’Ouest avec des histoires absolument fantastiques.



Illustré par des artistes africains, ce livre se lit, s’écoute (des QR code inclus pour chaque histoire) et se regarde par la force des dessins qui accompagnent chaque conte.



“Le roi lion et sa fille”, un conte de Côte d’Ivoire, “Le crapaud, le marabout et la cigogne à sac” d’Amadou Hampate Ba, ou encore “La mangouste et le crabe” sont quelques exemples des récits contenus dans ce livre riche et attachant.



L’album est né du travail de collecte de l’association Des livres pour tous et l’ONG Making Waves. Ce n’est pas un album de plus dans le paysage éditorial pour la jeunesse, c’est une œuvre riche, variée, unique, rendant un hommage indéfectible à des textes transmis de générations en générations !

On conseille Contes africains à toutes les familles de France, d’Afrique est d’ailleurs !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX pour les jeunesse dans notre rubrique ici