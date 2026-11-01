Dans mon petit cœur – Un livre-trésor à offrir et à partager

Ouvrons grand les portes du cœur pour y découvrir tout ce qui s’y bouscule. C’est l’invitation tendre, poétique et visuelle que nous lancent Jo Witek et Christine Roussey avec “Dans mon petit coeur. “
Avec cet album culte paru chez La Martinière Jeunesse, l’éditeur propose aux enfants une magnifique édition collector. Ce livre est une petite merveille à mettre entre toutes les mains, dès l’âge de 3 ans… et bien plus encore.
Quand le cœur change de couleur au rythme des émotions
Dès la couverture, le ton est donné : une délicate découpe en forme de cœur nous invite à plonger à l’intérieur.
Au fil des pages, cette découpe se répète et rapetisse, créant un effet “poupées russes” absolument magique qui guide le regard de l’enfant.
Dans un style graphique tendre et coloré, l’album nous fait suivre le cœur d’une petite fille qui explore ses émotions pas à pas : Eclats de joie étincelants, larmes de crocodile, zestes de frissons, Et même quelques airs de chansons !
De la tristesse à la colère, en passant par la jalousie et les grands bonheurs, le livre dépeint avec justesse ce joyeux bazar intérieur.
On y apprend que les émotions, qu’elles soient douces ou piquantes, font toutes partie du voyage. Comme le résume si bien l’histoire, la petite héroïne a « un cœur gros comme ça », même si parfois, il lui arrive d’avoir « le cœur gros à éclater ».
Pourquoi on l’aime ?
Le jeu des découpes successives fascine les enfants et transforme la lecture en une expérience sensorielle.
Aucune émotion n’est diabolisée, qu’elle soit bonne ou mauvaise, chaque humeur a sa place et sa couleur.
C’est un véritable moment de douceur, une bulle de complicité à offrir à ceux qu’on aime.
Une lecture incontournable pour grandir en s’émerveillant de ses propres émotions ! Pour acheter ce livre cliquez ici.
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