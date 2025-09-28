AirPods Pro 2 – Un prix tout plat qui va rendre jaloux l’iPhone Air

Les French Days s’attaquent aux AirPods Pro 2. Les fameux écouteurs d’Apple sont à un prix irrésistible.
Ces AirPods Pro 2 à prix cassé se marieront parfaitement avec votre nouvel iPhone 17. Ces écouteurs 2ème génération sont à 199€ au lieu de 229€ mais ça n’est pas tout. Leur prix baisse encore grâce à un code promo.
Grâce à cette offre French Days vous pouvez réduire encore le prix de 15€. Le code COCORICO15 vous offre une réduction supplémentaire de 15€ à partir de 129€ dépensés. Au final, les AirPods Pro 2 s’affichent à 184€.
Suivez ce lien pour les acheter.
L’Offre consiste en un bon de réduction immédiate de :
Quinze euros (15.00€) dès cent-vingt-neuf euros (129.00€) d’achat hors frais de livraison avec le code COCORICO15
Vingt-cinq euros (25.00€) dès deux cent quarante-neuf euros (249.00€) d’achat hors frais de livraison avec le code COCORICO25
Voir les conditions sur ce lien.
AirPods Pro 2 – Les points forts
Les AirPods Pro 2 sont sortis en 2022. Ils s’agit des écouteurs sans fil haut de gamme d’Apple. Ils diffusent un son de grande qualité.
Les écouteurs possèdent une réduction de bruit active deux fois plus performante que le précédent modèle. Vous ne serez plus dérangés par les nuisances sonores autour de vous grâce à un ensemble de micros et un évent arrière qui détectent et bloquent les sons entrants.
Les écouteurs offrent également une immersion sonore personnalisée avec un son à 360° qui suit les mouvements de la tête.
Apple a fait un gros effort sur l’autonomie de ses écouteurs. Vous profiterez encore plus longtemps de votre musique. Cette deuxième génération d’AirPods Pro offre jusqu’à 6 heures d’écoute sur une seule charge.