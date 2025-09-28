Xiaomi 14T Pro – Un prix en chute libre, goûtez à la photo Leica sans vous ruiner

Le prix du Xiaomi 14T Pro s’effondre. C’est le moment de goûter à la qualité photo Leica pour un tout petit prix.
Le Xiaomi 14T Pro est à un prix envoûtant pendant les French Days. Son prix chute de 33%. Doté d’un puissant processeur, d’un écran ultra lumineux mais surtout d’un appareil photo Leica, le Xiaomi 14T Pro est un smartphone incontournable sur le segment haut de gamme.
Le Xiaomi 14T Pro doté de 512 Go de stockage est à 602€ au lieu de 899€. Vous bénéficiez d’une réduction de 297€.
Ce n’est pas terminé, vous pouvez cumuler avec cette offre un bonus reprise de 100€. Cela veut dire que le prix du 14T Pro tombe à 502€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les points forts du Xiaomi 14T Pro
Le Xiaomi 14T Pro embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces. Sa résolution est de1,5K (2712 x 1220 pixels et 446ppi).
Cette nouvelle génération d’écran possède un taux de rafraichissement de 144Hz et un niveau de luminosité avec des pics de 4000nits.
Le 14T Pro bénéficie d’un nouveau capteur Leica de 50MP à ouverture variable (1:1.6-2.2/15-60 ASPH).
Grâce à sa grande ouverture de f/1.6, il capture 32% de lumière en plus que son prédécesseur. Associé à de nouveaux algorithmes, c’est un allié précieux pour les photos de nuit.
Ce capteur principal est associé à un téléobjectif Leica de 60mm f/2.0 de 50MP et un ultra grand-angle Leica de 12MP. Au-delà des photos en basse luminosité, le 14T Pro promet aussi d’exceller dans les portraits avec un Mode Leica.
Le 14T Pro s’appuie sur un Dimensity 9300+.L’intelligence artificielle du Xiaomi 14T Pro s’articule autour de 5 axes : recherche, voix, texte, image et vidéo. Il embarque une batterie de 5000mAh pour faire face à la gourmandise de l’IA. Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez ici.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.