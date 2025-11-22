Black Friday – Fortes baisses de prix sur la PlayStation 5 et ses accessoires

Le Black Friday est très joueur. Il explose le prix de la Playstation 5 et de ses accessoires. Tous à vos manettes.
Le Black Friday gagne la bataille des prix face à Sony. La Playstation 5, le casque VR2 PS5 ou encore les manettes, bénéficient de grosses remises.
Le Black Friday avait délaissé les joueurs jusqu’à présent. Il se rattrape avec une pluie de baisses de prix sur la plus convoitée des consoles de jeux vidéo. Le Black Friday joue au Père Noël avant l’heure.
Playstation 5 – Une pluie de baisses de prix pour Black Friday
Le pack console PS5 édition numérique avec une manette sans fil et le jeu EA Sport FC 26 est affiché à 349€ au lieu de 469€. Vous économisez 100€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Si vous préférez jouer sur une console physique, le pack console PS5 édition standard avec une manette sans fil et le jeu NBA 2K26 passe de 549€ à 449€. Vous économisez 100€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
La Playstation 5 édition standard avec une manette sans fil est au prix de 449€ au lieu de 505€. Vous économisez 56€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Vous la trouvez aussi ici au même prix, MAIS si vous la carte de l’enseigne vous économisez encore 40€ avec le code BFRIDAY10 Suivez ce lien.
Il vous faudra obligatoirement une deuxième manette pour jouer avec vos amis. Le prix de la manette officielle PS5 baisse de 72,13 à 54,90€. Vous bénéficiez d’une réduction de 17,23€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Le Playstation Portal Remote Player de Sony voit également son prix baisser. Il tombe à 184€ au lieu de 215,99€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Le prix du casque de réalité virtuelle PS5 VR2 avec une manette PS VR2 Sense passe de 413€ à 334€. Vous économisez 19%, soit 79€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
