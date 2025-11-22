Le Coffret 20e Anniversaire de Fullmetal Alchemist – La pièce maîtresse pour les alchimistes

Le coffret Fullmetal Alchemist n’est pas une simple réédition des mangas, mais un véritable hommage de collection à l’œuvre d’Hiromu Arakawa.
Il célèbre les 20 ans de Fullmetal Alchemist (Kurokawa). Ce coffret est conçu pour plonger le fan dans les coulisses et l’humour de cette saga emblématique.
Si vous recherchez une édition des volumes de manga, ce n’est pas l’objet principal. Ce coffret est une pièce d’archive et de commémoration qui enrichit l’univers pour ceux qui connaissent déjà l’histoire d’Edward et Alphonse Elric.
Fullmetal Alchemist : Quand l’archive et le rire s’allient
L’attrait de ce coffret réside dans les deux ouvrages exclusifs qu’il contient, présentés dans un fourreau décoratif aux finitions soignées.
On y trouve, le Livre Commémoratif des 20 Ans. C’est le trésor du fan d’archives. Ce volume exceptionnel compile les réflexions personnelles d’Hiromu Arakawa, les témoignages des équipes ayant travaillé sur les animés, les films et les jeux vidéo, ainsi que des croquis, illustrations rares et documents d’archive détaillant la construction de l’univers.
Il contient aussi le Recueil de Gags en 4 Cases (Yonkoma). Ce volume met en lumière le sens du comique d’Arakawa, souvent adouci dans les éditions classiques.
Il regroupe des gags burlesques et des parodies des scènes mythiques. C’est un contraste délicieux avec la noirceur et le drame du scénario principal. Ces yonkoma étaient souvent omis ou difficiles à trouver dans les éditions précédentes.
Enfin, le Bonus Exclusif ! C’est un ex-libris métallisé illustré.
Ce coffret est une pièce maîtresse qui s’adresse au collectionneur désireux d’aller au-delà de la lecture. Il apporte une richesse contextuelle et une touche d’humour bienvenues.
On regrette juste qu’il ne contienne pas l’intégrale de la saga manga !
C'est une excellente idée de cadeau pour les fêtes !
