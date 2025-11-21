La batterie du Samsung Galaxy A57 fait baver d’envie le Galaxy S26

Samsung marche sur la tête. Le Galaxy A57, le prochain smartphone milieu de gamme de la firme coréenne, est doté d’une caractéristique qui fait cruellement défaut au Galaxy S26.
Le Galaxy A57 commence à faire parler de lui. Comme son prédécesseur, il devrait débarquer dans le courant du premier trimestre 2026.
Le Galaxy A57 a été repéré sur le site de l’autorité de certification chinois 3C. Elle a pour objectif d’évaluer la conformité des produits vendus en Chine.
Comme d’habitude cela nous permet d’apprendre quelques détails sur les caractéristiques des appareils qui passent dans ses locaux.
Le Galaxy A57 avantagé par rapport au Galaxy S26 ?
Le listing de l’autorité chinoise nous révèle que le Galaxy A57 supporte la recharge rapide filaire 45W (10V/4.5A et 15V/3A). C’était déjà le cas du Galaxy A56. Il n’y a donc rien de surprenant à cela.
En revanche, c’est l’incompréhension totale si on compare ce smartphone avec les Galaxy S26. Le Galaxy S26 et le Galaxy S26+ ont également fait un passage par l’organisme 3C. Ils sont tous les deux listés avec une vitesse de charge 25W.
Les deux futurs smartphones premium de Samsung se rechargeront donc moins vite qu’un smartphone milieu de gamme. C’est une logique difficile à comprendre.
Le Galaxy S26 Ultra logé à la même enseigne ?
On imagine que Samsung se heurte à son désir de proposer des smartphones haut de gamme de plus en plus fins. N’utilisant pas des batteries en silicium-carbone plus fines et plus denses, trouver de la place pour faire évoluer les composants de ses smartphones doit être un vrai casse-tête.
Selon les dernières fuites, le Galaxy S26 mesure seulement 6,9 mm. Une autre option est que rester avec une recharge 25W sur les Galaxy S26 et Galaxy S26+ est un choix délibéré de Samsung pour des raisons marketing. C’est difficile à comprendre surtout quand on voit la vitesse de charge de ses concurrents.
Le Galaxy S26 Ultra ne devrait pas subir la même peine. Le Galaxy S26 Ultra embarquerait une batterie de 5000mAh. Sa vitesse de charge atteindrait 60W selon les dernières fuites.
