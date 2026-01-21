Spotify Page Match : Vers une synchronisation entre livres papier et livres audio

Si vous passez souvent du format papier à l’audio pour vos lectures, Spotify prépare une révolution pour vous.
Selon une découverte de Android Authority, la plateforme de streaming teste actuellement une fonctionnalité baptisée “Page Match”.
Ce nouvel outil viserait à combler le fossé entre vos livres papier ou numériques et leur version audio sur Spotify.
Qu’est-ce que “Page Match” ?
L’idée derrière Page Match est de permettre une transition fluide et instantanée entre la lecture visuelle et l’écoute.
En analysant le code de l’application Spotify (version 9.1.18.282), Android Authority a mis en lumière un système de synchronisation intelligent.
Comment ça marche ?
Le fonctionnement repose notamment sur la technologie de reconnaissance optique de caractères.
Première possibilité du papier à l’audio : Vous ouvrez l’application Spotify et utilisez l’appareil photo de votre smartphone pour scanner une page de votre livre papier. L’algorithme identifie le texte et vous place exactement au bon moment dans la version du livre audio sur l’application.
Seconde possibilité, de l’audio au papier : La fonctionnalité semble également fonctionner dans l’autre sens. Spotify pourra vous indiquer le numéro de page précis correspondant à l’endroit où vous vous êtes arrêté dans votre écoute, vous permettant de reprendre votre lecture papier sans chercher vos marques.
Les conditions d’utilisation
D’après les éléments trouvés dans le code source le site explique que pour utiliser Page Match, vous devrez posséder ou avoir débloqué le livre audio sur Spotify. Si ce n’est pas le cas, l’application vous invitera à l’acheter.
Spotify aurait aussi prévu des messages d’erreur au cas où le scan échouerait (par exemple, si le texte est illisible). L’outil suggérera alors de scanner une page adjacente pour affiner la reconnaissance.
Jusqu’à présent, passer d’un livre papier à un audiobook était une tâche manuelle fastidieuse consistant à chercher le bon chapitre ou le bon paragraphe. De plus, les fonctions de Text to Speech disponibles par exemple dans les liseuses n’ont pas évolué.
Avec Page Match, Spotify s’attaque directement à l’un des plus gros points de friction pour les “lecteurs hybrides”.
Cette innovation montre l’ambition croissante de Spotify de devenir le leader incontesté du marché des livres audio, en proposant des outils technologiques que ses concurrents n’offrent pas encore de manière aussi intégrée.
Intéressés par le livre audio ? Consultez notre rubrique dédiée ici