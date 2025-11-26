Salon du livre et de la presse jeunesse – Marché du Livre Jeunesse chiffres clés 2025

Nielsen / GFK dévoile les chiffres du marché du livre jeunesse à l’occasion de l’ouverture du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil.
Le marché du livre jeunesse, montre des signes de contraction sur la période de janvier à octobre 2025 par rapport à 2024.
Bien que l’écosystème reste une valeur sûre de l’édition, les chiffres révèlent un nécessaire ajustement après des années de forte croissance. Vous trouverez ci-dessous une synthèse des données clés transmises à la rédaction par le cabinet d’analyses.
Marché du livre jeunesse – Une contraction générale en volume et valeur
Les chiffres agrégés du secteur jeunesse (Livres pour la Jeunesse + BD Jeunesse) affichent un recul notable.
Le volume des ventes diminue de plus de 2,5 millions d’exemplaires. Cependant, le recul de la valeur est moins prononcé (-2,38 %), ce qui suggère une légère augmentation du prix moyen par ouvrage, ou une meilleure tenue des segments les plus chers.
Livres de jeunesse Illustrés et livres de lecture : les premières victimes
La catégorie principale des livres pour la Jeunesse (qui exclut la BD) est la plus touchée par le repli.
Concernant les livres pour la Jeunesse, la valeur passe de 474,5M€ à 459,9M€ (-3,08 %). Le volume chute de 49,6 millions à 47,1 millions d’unités.
Ce sont les livres de Jeunesse Illustrés qui subissent le choc le plus fort. Leur valeur passe de 307,2 M€ à 295,6 M€, soit une baisse d’environ 11,6 millions d’€ sur la période.
Le segment Lecture (romans, essais pour adolescents/jeunes adultes) fait preuve d’une plus grande résilience. Bien que le volume ait baissé, la valeur (164,3 M€ en 2025 contre 167,3 M€ en 2024) ne recule que très légèrement (-1,82 %). Cela souligne la fidélité de ce lectorat.
La BD Jeunesse, le moteur du marché
Dans ce contexte de contraction, la BD Jeunesse apparaît comme le véritable pilier de l’édition. C’est le seul segment à maintenir sa valeur, affichant même une très légère progression :
BD Jeunesse (Valeur) : 132 230 408 € en 2024 vs 132 406 806 € en 2025.
Volume : Légère baisse, mais moins marquée que pour le reste du secteur (-1,2%).
Cette stabilité confirme l’engouement durable pour ce format auprès des jeunes lecteurs. Il semble que l’attractivité des séries phares et la dynamique éditoriale en BD compensent le ralentissement observé dans les autres catégories.
Quid du Manga et et du recul de la BD de genres ?
Les données sur le marché plus large de la BD et du Manga confirment une année de transition, notamment après le pic historique post-pandémie.
Le Manga est à la peine. Le marché du Manga est celui qui subit la plus forte baisse en 2025, avec une chute de 14 % en volume (passant de 28,6 à 24,6 millions d’exemplaires) et de plus de 10 % en valeur (perte de près de 26M€ ).
Ce repli, bien que significatif, était attendu après plusieurs années de croissance exponentielle qui avaient épuisé les stocks et saturé le marché.
La BD de Genres suit le mouvement. La catégorie “BD de Genres” (hors mangas et BD jeunesse) montre également un net recul : -9 % en volume et -6,6 % en valeur.
Cette baisse, combinée à celle du Manga, confirme que l’ensemble du marché de la BD pour adolescents et adultes est en période de consolidation.
Le marché global du livre jeunesse est donc en retrait mesuré en 2025. Ce recul est inégalement réparti. La BD Jeunesse amortit la baisse générale, tandis que la Jeunesse Illustrée montre les plus grandes difficultés en volume.
Pour les professionnels, l’enjeu des prochains mois sera de regagner l’attention des jeunes lecteurs en misant sur l’innovation éditoriale et la valorisation des formats qui font preuve de la plus grande vitalité. Voir aussi les chiffres du Syndicat de l’Edition du mois d’octobre.
Le Top des ventes Livres Jeunesse (Janv – Oct 2025)
-ASTERIX. VOL. 41. ASTERIX EN LUSITANIE
-HUNGER GAMES. LEVER DE SOLEIL SUR LA MOISSON
-MORTELLE ADELE SUR LES TRACES DU CROQUEPOTE ! VOL. 22. BANDE DE COMPOTES ! VOL. 21. RECREACTION GENERALE !
-LA PETITE GRANDE CHAVENTURE D’AJAX. VOL. 2
-POISSON FESSE
-MORTELLE ADELE. VOL. 1. TOUT CA FINIRA MAL
-MORTELLE ADELE. VOL. 4. J’AIME PAS L’AMOUR
-HARRY POTTER. VOL. 1. HARRY POTTER A L’ECOLE DES SORCIERS
Le Top 10 des séries jeunesse (Janv – Oct 2025)
MORTELLE ADELE
UNE AVENTURE D’ASTERIX
MONSIEUR MADAME
T’CHOUPI
HARRY POTTER
P’TIT LOUP
LILO ET STITCH DISNEY
POKEMON
LA PAT’ PATROUILLE
LES SISTERS.
Le commentaire de l’expert
Laurent Pringuet, expert et Consultant Panel Livre et Biens Culturels
“A fin octobre 2025, le marché du livre jeunesse totalise 58 millions d’exemplaires vendus.
Cela représente une baisse de -4% par rapport à janvier – octobre 2024, qui est générale aux différents segments du marché jeunesse : Jeunesse illustrée, Lecture jeunesse et BD jeunesse..”
