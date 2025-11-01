Google Pixel 10 – Une baisse de prix ensorcelante

Par / 01/11/2025 / Bon Plan, Google, Google Pixel 10

Le très recherché Pixel 10 s’offre une terrifiante baisse de prix pour fêter Halloween. Sautez sur ce montre de puissance sans hésiter. 

Le Google Pixel 10 profite d’une belle baisse de prix. Cumulée avec une offre de reprise bonus, vous ne pourrez plus résister à son prix ensorcelant.

Bon plan - Google Pixel 10, son prix tombe à 169€

Le Pixel 10 est l’un des derniers fleurons de Google. C’est un maître de la photo gavé à l’intelligence artificielle. Habituellement vendu à 849,99€, il bénéficie d’une remise immédiate de 50€. Cela fait passer son prix à 799,99€.

Vous pouvez le payer encore moins cher grâce à un bonus reprise de 100€. Au final, le Google Pixel 10 Noir vous revient à 699,99€.
Google Pixel 10 – La fiche technique complète

Pixel 10 – 5G
Ecran 6,3 pouces OLED – (60Hz ->120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
Définition 2424 x 1080 pixels (422ppi) – pics 3000nits
Processeur Tensor G5 + Titan M2 (3nm)
RAM 12Go 
Stockage 128/256Go UFS 3.1/UFS 4.0
Mises à jour  7 ans OS et 7 ans sécurité
Caméras arrières 48MP (f/1.7) OIS + UGA 13MP 120° (f/2.2) + 10,8MP téléobjectif X5 OIS (f/3.1)  – vidéo 4K 60 fps
Caméra frontale 10,5MP (f/2.2)
IP68 IP68
Batterie 4970mAh
Charge rapide 30W, sans fil Qi2 15W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC
Audio 2 haut-parleurs
Android Android 16
Dimensions 152,8 x 72 x 8,6 mm – 204

 

