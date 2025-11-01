Google Pixel 10 – Une baisse de prix ensorcelante

Le très recherché Pixel 10 s’offre une terrifiante baisse de prix pour fêter Halloween. Sautez sur ce montre de puissance sans hésiter.
Le Google Pixel 10 profite d’une belle baisse de prix. Cumulée avec une offre de reprise bonus, vous ne pourrez plus résister à son prix ensorcelant.
Le Pixel 10 est l’un des derniers fleurons de Google. C’est un maître de la photo gavé à l’intelligence artificielle. Habituellement vendu à 849,99€, il bénéficie d’une remise immédiate de 50€. Cela fait passer son prix à 799,99€.
Vous pouvez le payer encore moins cher grâce à un bonus reprise de 100€. Au final, le Google Pixel 10 Noir vous revient à 699,99€.
Google Pixel 10 – La fiche technique complète
|Pixel 10 – 5G
|Ecran
|6,3 pouces OLED – (60Hz ->120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
|Définition
|2424 x 1080 pixels (422ppi) – pics 3000nits
|Processeur
|Tensor G5 + Titan M2 (3nm)
|RAM
|12Go
|Stockage
|128/256Go UFS 3.1/UFS 4.0
|Mises à jour
|7 ans OS et 7 ans sécurité
|Caméras arrières
|48MP (f/1.7) OIS + UGA 13MP 120° (f/2.2) + 10,8MP téléobjectif X5 OIS (f/3.1) – vidéo 4K 60 fps
|Caméra frontale
|10,5MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|4970mAh
|Charge rapide
|30W, sans fil Qi2 15W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16
|Dimensions
|152,8 x 72 x 8,6 mm – 204g