Kobo Elipsa 2E la liseuse n’a jamais été à ce prix !

Pour la rentrée, Kobo propose un prix très intéressant sur la liseuse haut de gamme Kobo Elipsa 2E.
Cet appareil qui permet de lire, d’écouter des livres audio mais aussi de travailler grâce à ses bloc-notes est à un prix jamais atteint. Suivez notre lien pour l’obtenir au meilleur prix.
Kobo Elipsa 2E est déjà en bon plan à 349.99€ au lieu de 399.99€. Mais avec le code ECOLE10 vous bénéficiez en plus de 10€ offerts tous les 100€ d’achat. La Elipsa 2E vous revient donc au final à 319.99€, c’est une excellente affaire. Suivez ce lien pour l’acheter.
Pour bénéficier de ce bon plan, vous devez être adhérent de l’enseigne.
Kobo Elipsa 2E en savoir plus
Dotée d’un écran E Ink Carta de 10,3 pouces antireflet, la Kobo Elipsa 2E offre une expérience de lecture immersive, idéale pour les ebooks, les PDFs, et même les bandes dessinées. Sa haute résolution garantit une lisibilité parfaite, même en plein soleil.
Cette liseuse se distingue par son stylet intelligent, le Stylus 2 inclus. Il permet de griffonner dans les marges, créer des carnets de notes, annoter des documents. Vous pouvez même convertir l’écriture manuscrite en texte. Le nouveau Stylus 2 est plus léger, rechargeable, et dispose d’une gomme intégrée.
Autre point fort : la compatibilité avec les livres audio grâce au Bluetooth intégré. Connectez vos écouteurs et laissez-vous porter par vos récits préférés. Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.