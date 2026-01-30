La Rolls des Kindle est en bon plan

Kindle Scribe 2024 est en bon plan pour un temps limité. la Rolls des Kindle bénéficie d’une remise allant jusqu’à 27% !
Il y a plusieurs offres en fonction de la configuration, faites vos choix !
Kindle Scribe quels sont les bons plans ?
-Le Kindle Scribe 2024, la dernière version de la liseuse conçue pour lire et travailler est à 339.99€ (version 32 Go) au lieu de 449.99€. Suivez ce lien pour l’acheter.
-L’option Kindle Scribe 2024 16 Go est à 319.99€, vous économisez 26%. Suivez ce lien pour l’acheter.
-Vous préférez plus de stockage ? La Scribe 64 Go est à 369.99€, vous économisez 23%. Suivez ce lien pour l’acheter.
-Plus fort encore ! Kindle Scribe 16 Go + adapteur Amazon Powerfast est à 373.47€, vous économisez 27%. Suivez ce lien pour l’acheter.
-La version 32Go + adaptateur secteur est à 391.47€ (-27%). Suivez ce lien pour l’acheter.
-Enfin, la version 64Go + adaptateur secteur Powerfast est à 418.47€ (-26%). Suivez ce lien pour l’acheter.
Le styler est inclus pour toutes les options !
Kindle Scribe 2024 ce qu’il faut savoir et une vidéo découverte
Le Kindle Scribe 2024 dispose d’un écran de 10,2 pouces avec éclairage avant intégré. Son poids est de 433 grammes et le nouveau stylet Premium est inclus pour toutes les versions. L’autonomie annoncée est de 12 semaines sans recharge.
En plus de la bibliothèque d’ebooks, le Kindle Scribe fait office de carnet de notes numérique. Avec la nouvelle façade plane et les bordures blanches uniformes, on retrouve la sensation d’écrire sur une feuille de papier.
Le stylet est encore meilleur. Doté d’un bouton raccourci personnalisable et d’une gomme souple et douce, le stylet vous permet d’écrire instantanément et naturellement. Il est prêt à l’emploi. Vous n’avez pas à le configurer ni à le recharger. C’est une excellente nouvelle !
Amazon ajoute une nouvelle fonctionnalité avec Active Canvas. Commencez à écrire directement sur la page d’un livre et la fonctionnalité Active Canvas créera automatiquement un espace pour vos notes. Vos notes s’intègrent au passage du texte en question. Elles restent visibles et en lien à leur contexte, même lorsque vous changez la taille de la police.
La fonction bloc-notes est aussi améliorée. On crée intuitivement ses dessins, ses textes. Le tout pouvant être exporté facilement. Suivez ce lien.
