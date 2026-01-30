Le Petit Prince fête ses 80 ans, un anniversaire royal, découvrez les réjouissances !

Le petit garçon aux cheveux d’or n’a pas pris une ride. En cette année 2026, la France célèbre un anniversaire de haute voltige : les 80 ans de la publication du Petit Prince sur son sol.
Depuis 1946, l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry est devenue bien plus qu’un livre ; c’est un record mondial ( 18 millions d’exemplaires vendus en France depuis 1946), traduit en plus de 650 langues et dialectes.
Pour marquer cette année exceptionnelle, la Succession Saint Exupéry-d’Agay déploie une programmation où l’héritage littéraire rencontre la gastronomie, le luxe et la création contemporaine.
Le Petit Prince – Une édition collector et objets cultes
L’année 2026 sera jalonnée de rendez-vous pour les collectionneurs et les amoureux des belles lettres :
L’immersion MinaLima (2 avril) : Le célèbre studio graphique (connu pour Harry Potter) s’associe à Gallimard Jeunesse pour une édition interactive. Au programme : une centaine d’illustrations inédites et des pop-up spectaculaires pour un voyage sensoriel au cœur du texte. L’édition collector est en précommande cliquez ici ou cliquez ici.
L’hommage de la Monnaie de Paris : dès le début de l’année, une série de monnaies de collection et de médailles mettront en scène le Petit Prince au milieu des monuments de Paris. Une collection dédiée sera notamment lancée le 14 avril.
L’icône BIC (avril) : Le géant de l’écriture sortira plus de 100 000 exemplaires de ses célèbres stylos 4 Couleurs et Cristal personnalisés aux couleurs du voyageur stellaire.
Entre luxe et gastronomie
Le message du Petit Prince s’invite là où on ne l’attend pas.
Faites Une escale gourmande chez Sushi Shop (23 février). La marque lance une collection limitée dans 8 pays. Parmi les 42 pièces proposées, on retrouvera des créations exclusives aux noms évocateurs : le Sushi Étoile, le Maki Prince, le California Rose et le Spring Renard.
L’élégance Berluti (Fin 2026) ! Pour clôturer l’année en beauté, la prestigieuse Maison Berluti signera une collection capsule de maroquinerie. Un mariage entre l’artisanat d’exception et la poésie du récit pour des pièces de luxe inédites.
La Poste : Des timbres et du numérique
Dès le printemps, La Poste déploiera une opération d’envergure avec plusieurs créations.
Il y aura un timbre commémoratif tiré à 700 000 exemplaires, des carnets collectors et des cahiers de vacances.
A noter, une incursion dans le futur avec des NFT inédits inspirés de l’univers du livre.
