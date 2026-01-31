Conseil livre audio La Femme sans tête – La truculence d’un polar historique

La Femme sans tête – Les Fleurs du crime de Monsieur Baudelaire – tome 1 (Cascades & Verso) est signé Nadine Monfils. Ce livre audio est interprété par Dominique Pinon.
Et si Charles Baudelaire devenait, bien malgré lui, le héros d’une enquête criminelle aussi macabre que jubilatoire ? C’est le point de départ savoureux de La Femme sans tête, premier volet d’une série où Nadine Monfils convoque le Paris interlope du XIXᵉ siècle avec un sens du détail réjouissant.
Tout commence dans une capitale poisseuse, crasseuse, fascinante, lorsque le poète maudit, rentrant d’une soirée trop arrosée, trébuche sur… un cadavre sans tête.
Le voilà embarqué dans une enquête glauque, baroque et délicieusement barrée. Autour de lui gravite une galerie de personnages hauts en couleur : un Ratier qui hante les égouts, une concierge très libérée, ou encore un ancien truand reconverti en curé au savoureux accent bruxellois. Un univers truculent, fidèle à la patte inimitable de Nadine Monfils.
Quel humour !
L’autrice, déjà appréciée pour Les folles enquêtes de Magritte et Georgette, change ici de décor et d’époque sans rien perdre de son humour grinçant ni de sa gouaille.
Son hommage à Baudelaire – poète maudit, amant de Jeanne Duval, traducteur d’Edgar Allan Poe – est solidement documenté : lieux historiques précis, références littéraires foisonnantes, ambiance d’époque minutieusement restituée.
Si l’intrigue est imaginaire, elle s’appuie sur une recherche rigoureuse qui renforce l’immersion et la crédibilité du récit. Mention spéciale également aux interventions de Nadine Monfils en ouverture et en clôture de l’audio, où elle s’adresse directement à l’auditeur pour partager ses intentions, sans intermédiaire.
La femme sans tête – L’avis
L’interprétation constitue l’un des grands atouts de cette version audio. Dominique Pinon y est tout simplement exceptionnel.
Sa gouaille, son sens du rythme et ses intonations donnent chair à ce Paris du XIXᵉ siècle et à ses figures excentriques. Acteur emblématique (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain), habitué du livre audio (Astérix, Le Hobbit), il déploie ici une truculence communicative et une véritable épaisseur dramatique.
Le choix d’un découpage en cent courts chapitres, à la manière d’un feuilleton du XIXᵉ siècle, renforce encore l’addiction. Chaque épisode se conclut par un petit twist qui donne furieusement envie de poursuivre. Impossible de décrocher.
Pour vous faire votre propre idée de cette interprétation particulièrement réussie, des extraits sont disponibles à l’écoute sur Instagram.
Un polar historique documenté, gouailleur et audacieux, porté par une interprétation magistrale. Ce conseil audio s’adresse aux amateurs de littérature, d’Histoire et d’enquêtes atypiques savoureront sans modération. Pour l’acheter Cliquez ici ou Cliquez ici.
Envie de lire ? Découvrez d’autres chroniques ici