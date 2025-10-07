Le Galaxy Z Fold 6 est à moins de 1000€ pour les Jours Flash Prime

Le prix du Samsung Galaxy Z Fold 6 descend à un niveau rarement vu. Le smartphone pliable passe sous les 1000€.
Amazon frappe fort pour les Jours Flash Prime. Le cybermarchand s’attaque au très convoité Samsung Galaxy Z Fold 6. On a rarement vu un prix aussi bas. L’un des plus évolués des smartphones pliables de Samsung bénéficie d’une réduction de 50%.
Le prix du Galaxy Z Fold 6 équipé de 256 Go tombe à 999€. N’attendez pas l’épuisement des stocks pour vous décider.
Si vous souhaitez plus de stockage, les autres versions sont aussi en promotion. Le Galaxy Z Fold 6 512 Go est vendu 1119€ au lieu de 2119€.
Le prix du Z Fold 6 1 To passe de 2359€ à 1359€.
Pourquoi on aime le Galaxy Z Fold 6 ?
Profitez d’une qualité d’affichage exceptionnelle avec un écran interne de 7,6 pouces et un écran externe de 6,3 pouces.
Il est équipé du Snapdragon 8 Gen 3, parfait pour le multitâche et les applications exigeantes.
La batterie 4400 mAh avec charge rapide et recharge sans fil est top.
Il dispose de Galaxy AI et Microsoft Copilot+. Vous boostez votre productivité avec des outils d’intelligence artificielle intégrés.
Il est plus fin et plus léger que ses prédécesseurs, avec une protection renforcée.
