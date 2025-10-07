L’écriture se réinvente – WriteControl lance une nouvelle version pour les auteurs

La plateforme française d’écriture en ligne WriteControl annonce une étape clé de son développement avec le lancement de sa nouvelle version.
Forte de 3000 clients et de 10 000 utilisateurs, la start-up vise un public d’auteurs élargi.
Simplification de l’utilisation de WrtiteControl
L’une des grandes nouveautés est la refonte complète de l’ergonomie. Plus fluide et plus intuitive, elle regroupe les fonctionnalités essentielles (gestion des chapitres et des personnages, des statistiques, export multiformats).
L’objectif est clair : permettre aux auteurs de se concentrer uniquement sur leur activité.
L’IA fait son entrée
WrtiteControl intègre désormais l’intelligence artificielle au service de l’amélioration des textes.
Les auteurs analysent l’intégralité de leur livre et obtiennent des retours de l’IA sur le style, la qualité et la lisibilité des chapitres en cours d’écriture.
De plus, l’entreprise garantit la confidentialité. Les textes ne sont jamais utilisés pour entraîner l’IA.
Objectif Europe !
Développée en France depuis 2018 (lire notre article) la plateforme est une alternative crédible aux logiciels d’aide à l’écriture traditionnels.
Rentable, la start-up se structure pour l’avenir, avec une équipe de 10 collaborateurs spécialisée dans le traitement automatique de la langue.
Un plan de financement de 650 000 euros sur deux ans est prévu en fin d’année pour accélérer le déploiement international.
Maxime Dhalluin, le fondateur nous a expliqué : “WriteControl a repris son indépendance tout en conservant un lien fort et une alliance avec BOD. (lire notre article).
Toutefois, nous mettons en place des projets marketing communs et BOD est notre fournisseur d’impression. Notre plateforme permet aussi in fine d’imprimer son livre de façon très simple sans compétence technique.”
WriteControl sera présent au salon Creativ’Book inscription gratuite et infos ici.
Intéressés par l’autoédition ? Consultez notre rubrique dédiée depuis 2010 !