Et voici le premier livre sonore sans piles pour les enfants !

Gründ Jeunesse frappe un grand coup dans l’édition pour tout-petits avec une innovation qui réinvente l’écoute et l’écologie.
“Mes premières chansons à l’infini“, est le tout premier livre sonore qui n’utilise pas de piles ! Le principe reste le même, l’enfant appuie sur des pastilles pour écouter. La pile qui s’épuise après moulte manipulations, n’existe plus !
L’acteur incontournable du livre jeunesse prouve qu’il est possible d’allier expérience ludique et responsabilité environnementale. C’est une petite révolution, attendue de longue date par les parents, qui apporte une solution durable à un problème quotidien.
Comment ça marche ?
Fini le stress de la pile usée qui coupe la musique au mauvais moment ! Ce livre marque un tournant sur le marché français grâce à trois avancées majeures.
Tout d’abord, le livre est équipé d’une batterie rechargeable. On peut monter ou baisser le son, ce qui est très pratique.
Il se recharge facilement via un port USB-C. Il offre ainsi une écoute à l’infini sans contrainte. Fini la galère pour trouver la petite pile neuve.
Ce choix technique fort répond directement aux attentes des parents d’aujourd’hui, soucieux de leur impact environnemental.
En avant la musique !
Derrière la prouesse technologique se cache aussi un objet d’éveil éveil
Il y a douze chansons comptines entraînantes (de 30 secondes chacune) pour initier les tout-petits au plaisir de la musique.
Les illustrations pleines de charme signées par la talentueuse Nathalie Choux, qui donnent vie à ce premier grand livre musical.
“Mes premières chansons à l’infini” est plus qu’un livre, c’est un concept unique qui allie le plaisir musical illimité pour l’enfant à la tranquillité d’esprit et à l’engagement écologique des parents. Pour découvrir Cliquez ici ou Cliquez ici.
Trouvez ici d’autres livres pour les enfants