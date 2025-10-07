Le Samsung Galaxy S24 Ultra à moins de 900€ pour les Jours Flash Prime

Le Galaxy S24 Ultra est à un prix plancher pendant les Prime Days d’Amazon. Profitez de ce bon plan avant l’épuisement des stocks.
Les Jours Flash Prime 2025 sont un bon cru pour les appareils Samsung. Après le Galaxy Z Fold 6, c’est au tour du Galaxy S24 Ultra de voir son prix s’effondrer. Ce smartphone haut de gamme glisse sous la barre des 900€.
Équipé de 512 Go de stockage, le Galaxy S24 Ultra est vendu 899€. Vous bénéficiez d’une remise de 34 %. Amazon vous offre en plus un chargeur 25 W.
Samsung Galaxy S24 Ultra – Les points forts
Le smartphone a un bel écran 6.8″ QHD+, 1Hz – 120Hz, 2600nits max.
Il dispose d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 SoC
Les infos sur les caméras arrières : 200MP principal, 12MP Ultra grand-angle, 10MP Téléobjectif (3x zoom optique), 50MP Téléobjectif (5x zoom optique). La caméra avant est de12MP.
Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7
Batterie : 5000 mAh Super Fast Charge 2.0/Sans fil/Charge inversée. Et en plus vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités Galaxy AI.
