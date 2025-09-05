Samsung Galaxy S25 FE à peine sorti il est en bon plan

Le Samsung Galaxy S25 FE a été officialisé à L’IFA de Berlin, jeudi 4 septembre. Il bénéficie d’une remise exceptionnelle pour un temps limité.
Le Galaxy S25 FE 256Go est à 752,05€ (vous économisez 60€). Mais avec le code LIVE10, vous économisez 10% supplémentaires. Il passe au final à 676,85€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Pourquoi le Galaxy S25 FE vaut le coup ?
Moins cher que le Galaxy S25, la version Fan Edition (FE) est intéressante à plusieurs titres.
Le Galaxy S25 FE dispose de One UI 8. Cela offre les fonctionnalités les plus récentes de Galaxy AI. Conçu pour élever la créativité vers de nouveaux sommets, le Galaxy S25 FE est doté de puissants outils d’édition basés sur l’IA, tels que Retouches Génératives et Ralenti Instantané.
Son capteur frontal amélioré de 12 Mpx, alimenté par le moteur ProVisual basé sur l’IA, offre une expérience selfie améliorée. Sa batterie de 4900 mAh couplée à la charge rapide 45 W et sa chambre à vapeur plus de 10 % plus grande que sur le Galaxy S24 FE. Les utilisateurs pourront créer, se divertir, rester connectés lors de leurs déplacements. Suivez ce lien pour l’acheter.
