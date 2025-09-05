Rentrée littéraire : Près de 300 livres disponibles pour les personnes empêchées de lire

L’association Valentin Haüy s’engage pour une rentrée littéraire 2025 réellement inclusive.
Son objectif est simple : garantir un accès immédiat et gratuit aux nouveautés pour les personnes en France souffrant d’un handicap visuel ou d’autres troubles de la lecture.
Rentrée littéraire – Un accès immédiat aux livres, une avancée majeure
Imaginez que 92 % des livres que vous voudriez lire ne soient pas disponibles. C’est la réalité pour près de 6 millions de Français en situation de handicap.
Pour combler cet écart, l’association s’est associée au Syndicat National de l’Édition et au Centre National du Livre. Ce partenariat permet de rendre les titres phares de la rentrée littéraire disponibles le jour même de leur sortie en librairie, dans des formats adaptés.
La médiathèque Éole de l’association offrira à ses abonnés 270 livres de la rentrée littéraire, sur 340 publiés. Comme le souligne le responsable de la médiathèque, Arnaud Gaudry, si la nouvelle directive européenne pousse les éditeurs à produire des fichiers accessibles, un travail d’adaptation est toujours nécessaire pour les rendre réellement lisibles et confortables.
Plus de 100 000 livres déjà disponibles
L’engagement des équipes de l’association, des “donneurs de voix”, a permis d’adapter 3 000 nouveaux titres au cours de l’année.
Le catalogue de l’association propose déjà plus de 100 000 livres. La répartition s’effectue ainsi : 78 000 en format audio et 25 000 en braille numérique ou papier.
Ce service, qui vise également à réduire l’isolement, est rendu possible grâce à un vaste réseau de plus de 130 sites et 600 bibliothèques partenaires.
96 % des prêts, se font à distance. Cela confirme l’efficacité de cette démarche pour atteindre tous les lecteurs, peu importe où ils se trouvent.