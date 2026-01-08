Motorola Razr Fold – Un nouveau smartphone pliable entre dans l’arène

Motorola annonce au CES 2026, le Razr Fold, un smartphone pliable grand format qui vient concurrencer le Galaxy Z Fold 8.
Motorola multiplie les annonces au CES 2026. Razr Fold, Motorola Signature, Motorola Qira, Razr Fifa World Cup 26 Special Edition, l’année va être très chargée. La compagnie étend notamment sa gamme de smartphones pliables avec le Razr Fold.
Peu de constructeurs avaient encore osé défier Samsung sur ce terrain. Seuls Honor avec le Magic V5 et Huawei avec le Mate X6 ont osé s’y aventurer.
Motorola Razr Fold – Un format proche du Galaxy Z Fold 7
Forte du succès du Razr 60 Ultra, Motorola a décidé qu’il était temps de passer au pliable XL.
Le Razr Fold possède un format comparable au Galaxy Z Fold 7. L’écran externe mesure 6,56 pouces. La diagonale de l’écran pliable s’étend à 8,09 pouces. Cette dalle repose sur une technologie LTPO avec une résolution de 2K. Les visuels laissent présager un smartphone très fin.
Un appareil photo solide
Motorola n’a pas communiqué sur l’ensemble des caractéristiques de son futur smartphone. Le Razr Fold embarque une panoplie de caméras. Elle n’a fait aucune concession. L’appareil photo principal se compose d’un capteur 50MP Sony LYTIA, d’un ultra grand-angle/Macro de 50MP et d’un objectif périscopique X3 de 50MP.
Cet appareil photo peut enregistrer en Dolby Vision. La caméra Selfie externe est de 32MP et celle à l’intérieur est de 20MP. Le smartphone est compatible avec le stylet Moto Pen Ultra. Motorola poursuit son partenariat avec Pantone. Le Razr Fold existe en Blackened Blue et Lily White.
Et le prix ?
Motorola est resté discret sur le processeur embarqué dans son smartphone. La compagnie n’a pas non plus révélé la capacité de la batterie. Ces informations indiqueront le positionnement tarifaire du produit. Motorola souhaite sans doute garder le secret sur son prix le plus longtemps possible.
Cependant, la compagnie a l’habitude de proposer des smartphones à des prix très compétitifs. Le Razr Fold pourrait faire très mal au Galaxy Z Fold 8 s’il était sous la barre des 2000€.