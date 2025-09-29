Samsung Galaxy S26 Ultra – Retournement de situation sur la batterie

Le Galaxy S26 Ultra est la proie de nouvelles rumeurs qui remettent en cause une des spécifications de sa batterie.
Les caractéristiques techniques du Galaxy S26 Ultra font couler beaucoup d’encre. Le doute persiste sur les intentions de Samsung de repousser les limites de son futur flagship. Les fuites se révèlent souvent contradictoires et rien n’est gravé dans le marbre.
Galaxy S26 Ultra – Un recharge moins rapide qu’espérée ?
La dernière en date remet en question la vitesse de charge de la batterie du Galaxy S26 Ultra. Jusqu’à présent le S26 Ultra était censé posséder une batterie avec une recharge filaire de 65W. UniverseIce nous apprend que sa vitesse de charge ne dépassera pas 60W.
Le serial leaker avait déjà évoqué cette possibilité. Il persiste et signe dans ce sens. Bien informé, ses prévisions se révèlent souvent justes. C’est déjà beaucoup mieux que la recharge 45W du Galaxy S25 Ultra ou que la recharge 25W du Galaxy Z Fold 7.
Il reste encore loin de la vitesse de charge des smartphones des constructeurs chinois. Le Honor Magic 7 Pro, par exemple, se révèle compatible avec la recharge 100W.
Une capacité de la batterie, Samsung joue la prudence
Samsung se montre par contre moins audacieux sur la capacité de la batterie de son futur flagship. Selon les informations délivrées par l’autorité chinoise Quality Certification Center, le Galaxy S26 Ultra embarquerait une batterie de 4855mAh, soit 5000mAh. La capacité de sa batterie n’évoluerait pas par rapport à celle du S25 Ultra.
À titre de comparaison, le Xiaomi 17 embarque une batterie de 7000mAh. Samsung compte sans doute sur l’optimisation de son super processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour étendre son autonomie.
Bien entendu, ces informations ne sont que des rumeurs et tout peut changer.
