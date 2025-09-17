Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, son prix s’effondre et fait trembler la concurrence

Star des smartphones milieu de gamme, le Redmi Note 14 Pro+ voit son prix s’effondrer. On ne s’y attendait pas.
Le Redmi Note 14 Pro+ fait partie des valeurs sûres sur le segment milieu de gamme. Polyvalent, équilibré et avec un design flatteur, ce smartphone était déjà un bon plan au moment de sa sortie.
Redmi Note 14 Pro+, une chute qui fait du bruit
Il devient une affaire incontournable avec cette baisse de prix inattendue. Le prix du Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ tombe à seulement 256,99 €.
Je vous rappelle qu’il est équipé d’un grand écran 6,67 pouces AMOLED 3000 nits, d’un processeur Snapdragon 7s Gen 3, d’un appareil photo 200 MP et d’une batterie 5110 mAh 120 W.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les codes de réductions
Ces codes de réductions sont valables sur d’autres produits sur le site du revendeur.
2€ de remise dès 15€ d’achat: FAFR02
4€ de remise dès 29€ d’achat: FAFR04
6€ de remise dès 49€ d’achat: FAFR06
10€ de remise dès 79€ d’achat: FAFR10
13€ de remise dès 109€ d’achat: FAFR13
20€ de remise dès 159€ d’achat: FAFR20
30€ de remise dès 249€ d’achat: FAFR30
45€ de remise dès 369€ d’achat: FAFR45
55€ de remise dès 469€ d’achat: FAFR55
65€ de remise dès 569€ d’achat: FAFR65
Vous retrouverez les caractéristiques techniques du smartphone en fin d’article.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ – Les caractéristiques techniques complètes
|Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
|Ecran
|6,67″ pouces AMOLED – (60Hz -> 120Hz)
|Définition
|2712 x 1220 pixels (Dolby Vision) – pic 3000nits – Gorilla Glass victus 2
|Processeur
|Snapdragon 7s Gen 3
|RAM
|8/12Go DDR4X
|Stockage
|256/512Go UFS 2.2
|Extension
|Non
|Caméras arrières
|200MP 1/1.4″ (ajustable f/1.65) + OIS, UGA 8MP (f/2.2), Macro 2MP (f/2.4) – Vidéo 4K/30ims
|Caméras frontales
|20MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|5110mAh
|Charge rapide
|recharge 120W (non fourni)
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
|Audio
|2 haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos
|Android
|Android 14 – HyperOS
|Dimensions
|162,53 x 74,67 x 8,75mm – 205,13g