Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, son prix s’effondre et fait trembler la concurrence

Par / 17/09/2025 / Bon Plan, Redmi Note 14 Pro+, Xiaomi

Star des smartphones milieu de gamme, le Redmi Note 14 Pro+ voit son prix s’effondrer. On ne s’y attendait pas. 

Le Redmi Note 14 Pro+ fait partie des valeurs sûres sur le segment milieu de gamme. Polyvalent, équilibré et avec un design flatteur, ce smartphone était déjà un bon plan au moment de sa sortie.

Le prix du Redmi Note 14 Pro+ passe sous les 260€

Redmi Note 14 Pro+, une chute qui fait du bruit

Il devient une affaire incontournable avec cette baisse de prix inattendue. Le prix du Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ tombe à seulement 256,99 €.

Je vous rappelle qu’il est équipé d’un grand écran 6,67 pouces AMOLED 3000 nits, d’un processeur Snapdragon 7s Gen 3, d’un appareil photo 200 MP et d’une batterie 5110 mAh 120 W.
Les codes de réductions

Ces codes de réductions sont valables sur d’autres produits sur le site du revendeur. 

2€ de remise dès 15€ d’achat: FAFR02
4€ de remise dès 29€ d’achat: FAFR04
6€ de remise dès 49€ d’achat: FAFR06
10€ de remise dès 79€ d’achat: FAFR10
13€ de remise dès 109€ d’achat: FAFR13
20€ de remise dès 159€ d’achat: FAFR20
30€ de remise dès 249€ d’achat: FAFR30
45€ de remise dès 369€ d’achat: FAFR45
55€ de remise dès 469€ d’achat: FAFR55
65€ de remise dès 569€ d’achat: FAFR65

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ – Les caractéristiques techniques complètes

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Ecran 6,67″ pouces AMOLED – (60Hz -> 120Hz)
Définition 2712 x 1220 pixels (Dolby Vision) – pic 3000nits – Gorilla Glass victus 2
Processeur Snapdragon 7s Gen 3
RAM 8/12Go DDR4X
Stockage 256/512Go UFS 2.2
Extension Non
Caméras arrières 200MP 1/1.4″ (ajustable f/1.65) + OIS, UGA 8MP (f/2.2), Macro 2MP (f/2.4) – Vidéo 4K/30ims
Caméras frontales 20MP (f/2.2) 
IP68 IP68
Batterie 5110mAh
Charge rapide recharge 120W (non fourni)
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran 
Connectivité NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
Audio 2 haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos
Android Android 14 – HyperOS
Dimensions 162,53 x 74,67 x 8,75mm – 205,13g

 

 

