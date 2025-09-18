Livres numériques accessibles aux malvoyants : une vidéo qui explique tout aux lecteurs

L’accessibilité des livres numériques pour les personnes malvoyantes est une réalité depuis juin 2025.
En effet, les éditeurs sont désormais tenus de publier des ebooks conformes aux nouvelles exigences d’accessibilité imposées par une directive européenne.
Cette petite révolution, bien que majeure, n’est peut-être pas encore connue de tous les lecteurs concernés.
Pour y remédier, le ministère de la Culture a mis en ligne une vidéo claire et explicative qui résume parfaitement ce qu’il faut savoir. Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, cette vidéo a le mérite d’exister !
Ce que les lecteurs doivent savoir sur les livres numériques accessibles
-Tous les livres numériques publiés depuis juin 2025 sont accessibles aux malvoyants.
-Ils intègrent plusieurs fonctions essentielles : modification de la couleur et de la taille de la police, version audio, sommaire adapté, et compatibilité avec les plages braille.
-Ces livres peuvent être lus sur liseuse, smartphone et ordinateur.
-Ils ne sont pas stockés dans un catalogue à part et peuvent être achetés sur toutes les plateformes, au même titre que les autres.
– Ils peuvent également être empruntés dans toutes les bibliothèques et médiathèques qui proposent le prêt de livres numériques.
Bon à savoir : au-delà du contenu, tout le processus, de l’achat à la lecture, est conçu pour être accessible, y compris les services bancaires.
Qu’en est-il des livres plus anciens ?
Concernant les livres sortis avant juin 2025, les éditeurs ont jusqu’à juin 2030 pour les rendre accessibles. Toutefois, les ouvrages dont la mise en page est trop complexe (comme les livres d’art) peuvent être exemptés de cette obligation.
Désormais, les personnes malvoyantes ont accès aux dernières parutions au même moment et au même prix que tout le monde. L’ARCOM est chargée de s’assurer que ces obligations sont respectées.
La vidéo est ci-dessous (ou cliquez ici pour la découvrir).
#accessibilite En cette rentrée littéraire, le livre numérique accessible entame un nouveau chapitre ! L’Acte européen d’accessibilité permet d’enrichir et de diversifier l’offre de livres numériques accessibles pour les personnes handicapées.
https://t.co/VnRgMt2Wtj pic.twitter.com/D1BmhtmQvZ
— Ministère de la Culture (@MinistereCC) September 5, 2025