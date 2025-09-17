Jeu-Concours – Lot de 2 Ring Outdoor Camera Plus à gagner pour les 15 ans d’IDBOOX !

On continue de fêter les 15 ans d’IDBOOX en partenariat avec Ring (marque Amazon).
Du 17 au 21 septembre 2025 tentez de gagner ce lot de 2 caméras de surveillance extérieur, Ring Outdoor Camera Plus.
Retrouvez la rétrospective des 15 ans d’IDBOOX ici.
A propos de la Ring Outdoor Camera Plus
Surveillez l’extérieur en toute simplicité avec la nouvelle Outdoor Camera Plus de Ring.
Vous cherchez à sécuriser votre domicile avec une caméra qui ne rate rien ? Découvrez la nouvelle Outdoor Camera Plus de Ring, conçue pour vous offrir une tranquillité d’esprit inégalée.
Grâce à la technologie Ring Vision, cette caméra capture des images en 2K avec un large champ de vision. Que ce soit votre allée, votre terrasse ou votre jardin, vous obtenez une couverture claire et colorée, même quand il fait sombre. Fini les vidéos en noir et blanc ! Les capteurs améliorés de Ring restituent des couleurs fidèles à la réalité, même avec une faible luminosité ambiante, comme celle des lampadaires.
Avec son support pratique et sa conception résistante aux intempéries, l’Outdoor Camera Plus s’installe partout où vous en avez besoin. C’est l’outil idéal pour sécuriser votre jardin, mais sa polyvalence lui permet de s’adapter aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Dès qu’un mouvement est détecté, vous recevez une notification instantanée sur votre téléphone ou votre tablette. Vous pouvez alors voir ce qui se passe en direct, grâce à la vidéo HD diffusée en temps réel via l’application Ring.
Avec l’Outdoor Camera Plus, vous gardez un œil sur votre maison, de jour comme de nuit, sans effort. Voir le produit ici.
Participez à notre jeu-concours
– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.
– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.
-Utilisez #IDBOOX15ANS pour vos partages !
– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu. Likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter / X @IDBOOX et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Découvrez notre chaine Youbube ici.
Comment participer ?
– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.
– Remplissez le formulaire
– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.
– Lot de 2 Ring Outdoor Camera Plus (1 gagnant) Valeur du lot : 200.97€ couleur au choix du partenaire.
– Le concours est ouvert du 17 au 21 septembre 23H30.
– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.
– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.
– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu
– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.
Prochain concours le 17 septembre pour un nouveau jeu-concours !
1 réflexion sur “Jeu-Concours – Lot de 2 Ring Outdoor Camera Plus à gagner pour les 15 ans d’IDBOOX !”
#IDBOOX15ANS merci de ce concours