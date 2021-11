Brel – Une vie à mille temps – La vie de Jacques Brel en BD

Brel, une vie à mille temps, est le premier tome d’une série BD dédiée à la vie de Jacques Brel.



Salva Rubio, historien et romancier, épaulé par Sagar aux illustrations s’adressent aux fans de l’Abbé Brel, comme le surnommait Brassens.

Brel, une vie à mille temps – Quand on n’a pas que la musique est le premier opus d’un triptyque consacré à la vie et l’œuvre d’un des plus grands artistes de la chanson en BD.



Avec Maestria, les auteurs nous transportent dans l’intimité du chanteur. On perçoit presque l’odeur de ses cigarettes, le son de sa guitare, et le timbre de sa voix ! Cette voix qui encore aujourd’hui donne la chair de poule tant les textes magnifiques sont vivants et forts.



Le premier tome de la série retrace donc la vie de Brel en chemin vers le succès. On vit cet album comme si c’était un roman, on frémit, et surtout on a une envie et une seule, écouter Brel encore et encore !!

A propos du livre

À Bruxelles, en 1947, Jacques Brel a 18 ans et travaille sans passion dans l’usine de cartonnerie de son père… Il sent bien que son destin l’attend ailleurs, quelque part, peut-être dans la voix qui accompagne sa guitare….

Le soir, dans les cabarets et les bars, il déclame avec émotion ses chansons violentes aux paroles sombres et crues. S

es mots captent l’attention et l’affluence se fait chaque semaine un peu plus grande. Le destin hors-norme d’un homme passé de l’usine de cartons aux 25 millions de disques vendus. Le trajet d’une personnalité dont l’immense héritage se fait toujours sentir dans la culture, la chanson, les attitudes… L’histoire d’un phénomène que personne n’a pu oublier.