Manga Call of the night – Une histoire de vampires pas comme les autres

Call of the Night est une histoire de vampires. Une de plus penserez-vous. Oui mais celle-ci revisite le mythe sur fond de romance.

L’histoire imaginée par la mangaka Kotoyama est en réalité une love story déjantée. Kö Yamori est collégien. Insomniaque, il passe ses nuits à se promener seul. Un jour il croise le chemin de Nazuma, une jolie vampire excentrique. Elle ne va plus le lâcher jusqu’à ce qu’il l’autorise à lui sucer le sang.

Rien ne va plus le lendemain matin quand Kô n’est pas devenu un vampire. Mais pourquoi ? Nazuma le sait et elle est au désespoir. Commence alors une sorte de fuite en avant dans laquelle aucun des deux n’osent avouer ses sentiments.

La façon dont sont traités les dialogues est amusante. Ils jouent sur les quiproquos. Les échanges entre Kô et Nazuma sont pleins de sous-entendus graveleux mais ils ne tombent jamais dans la vulgarité. L’histoire est très drôle et sans violence.

Call of the night (Kurokawa)réussit sans mal à titiller notre curiosité. Ce n’est pas un hasard si 1,6 million d’exemplaires ont été vendus au Japon. On a hâte de savoir comment va évoluer la relation vampiresque entre Kö et Nazuma.

