Mort sur le fil Au service secret de Marie Antoinette – Un roman qui a la patate

Mort sur le fil est la neuvième enquête de la série Au service secret de Marie Antoinette éditée aux Editions de La Martinière.

Frédéric Lenormand nous invite une nouvelle fois à plonger dans les arcanes de Versailles. La reine confie une nouvelle mission à son duo d’enquêteurs de choc.

Quand Rose et Léonard sont sur le fil

Rose sa modiste et Leonard son coiffeur, vont devoir déjouer les plans d’un maître-chanteur. Le temps d’une soirée, il se transforment en cambrioleurs pour récupérer des lettres compromettantes.

Rien ne se déroule comme prévu et une enquête est ouverte. Le Grand Prévot de France est sur leurs traces et il faut à tout prix qu’il ne remonte pas jusqu’à eux et à la Reine.

Mort sur le fil est particulièrement drôle. En plus de leurs investigations, Léonard a entrepris de trouver un mari à Rose qui ne rejette pas l’idée. Cette quête de l’époux parfait va donner lieu à des situations cocasses.

Nos deux compères s’entendent toujours comme chien et chat. Ils n’ont rien perdu de leur verve mais ils sont moins hystériques. Ca n’est pas plus mal ça laisse plus de place à l’histoire. Elle est encore plus savoureuse que d’habitude.

Vous reprendrez bien un peu de Hachis parmentier

L’auteur incruste dans ses romans des faits ou des personnages réels. Nous avions déjà vu passer le Chevalier d’Eon ou le Chaevalier Florian célèbre pour ses fables, ce neuvième tome introduit Parmentier et sa pomme de terre.

Rose et Léonard ont entrepris d’introduire le pharmacien auprès de la Reine pour promouvoir sa patate. C’est là que les ennuis vont commencer. Cette enquête est l’occasion d’en apprendre plus sur le tubercule et sa perception à l’époque.

Le livre est ponctué d’anecdotes véridiques qui s’entremêlent avec l’histoire. Avec ce sujet, Frédéric Lenormand prouve encore une fois sa maîtrise parfaite des comédies historiques. Mort sur le fil est fluide et bien écrit. Ce polar Feel Good est à la fois drôle et instructif. C’est un vrai plaisir de le lire.

