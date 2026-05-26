Bricks of Wonder – L’expo LEGO la plus folle de l’année débarque à Paris !

Avis à tous les bâtisseurs du dimanche, aux nostalgiques de la petite brique et aux enfants qui adorent (légalement) semer le bazar : l’événement familial incontournable est là !
Jusqu’au 16 août, le tout Nouvel Espace Champerret se fait littéralement envahir par plus de 1 500 m² de briques colorées. Son nom ? « Bricks of Wonder – au Cœur des Bricks ».
Et on vous le promet, ce n’est pas une simple expo LEGO comme les autres… C’est L’EXPO phare qui va vous scotcher ! Réservez votre entrée ici.
Quand la brique plastique devient un chef-d’œuvre (Si, si !)
Derrière ce projet monumental se cache un artiste belge au génie débordant : Dirk Denoyelle. Oubliez la notice du vaisseau spatial de votre enfance; ici, la brique remplace le marbre et la peinture à l’huile avec un talent fou.
Au total, ce sont plus de 150 créations originales et un travail titanesque de 10 000 heures de boulot qui vous attendent. Pour vous donner une idée, la sculpture de l’accordéon a demandé à elle seule 72 heures de patience !
Bricks of Wonder l’expo #LEGO pas comme les autres ! A découvrir sur https://t.co/wj5XOlXDL9 #exposition #culture pic.twitter.com/xSeogTR5IU
— IDBOOX (@IDBOOX) May 26, 2026
Au fil de la balade, vous allez croiser des choses fantastiques
Des icônes de la pop-culture en 2D et 3D : De Mr Bean à Ed Sheeran, en passant par Michael Jackson ou Agrid (sortez vos meilleurs téléphones pour les selfies !).
Les grands maîtres de l’Histoire de l’Art revisités sont là ! Van Gogh, Dalí, une parodie de L’Adoration des Mages de Rubens avec Einstein en star, et notre coup de cœur absolu : un hommage vibrant à Piet Mondrian. Sublime et étonnant ! La reproduction d’un célèbre Banksy est aussi un joli clin d’oeil.
Dirk collabore même avec des peintres et des performers pour créer des œuvres uniques qui mélangent vraie peinture et briques en plastique. C’est audacieux, c’est surprenant et, franchement, c’est hors des sentiers battus.
Une expérience interactive (et un peu de frisson !)
Pas le temps de s’ennuyer, l’expo a été pensée comme un véritable parcours dynamique où l’on touche avec les yeux… mais pas que !
Le test du vertige ! Préparez-vous à marcher sur une surface en verre transparente ! Sous vos pieds ? Une reconstitution incroyable d’une ville vue du ciel avec tous les monuments emblématiques du monde.
Sensations fortes garanties pendant que vous admirez une création lumineuse magique ! (Et oui, vous pourrez même marcher au milieu des LEGO sans hurler de douleur, promis).
Bricks of Wonder – Au programme pour toute la tribu
Les enfants ne sont pas oubliés. Pour les petits détectives : Un grand jeu de piste pour explorer l’expo en s’amusant.
Mettez vos écouteurs. Une visite audio exclusive narrée directement par l’artiste depuis votre smartphone.
Pour les geeks, ne manquez pas la Robotic Art Experience. Un bras mécanique équipé de caméras vous plonge au cœur des détails microscopiques d’une œuvre mystérieuse baptisée ChocoWood.
1 000 000 de briques, à vous de jouer !
Vous bouillonnez d’inspiration après tout ça ? Ça tombe bien ! L’expo se termine en beauté avec la PlayZone.
Un espace géant interactif mettant 1 million de briques à votre entière disposition. C’est le moment ou jamais de défier vos enfants (ou vos parents) pour construire le Set de vos rêves !
En bref, l’objectif de l’artiste Dirk Denoyelle est simple : humour, poésie, fun, et surtout… que vous ressortiez de là avec la banane ! Réservez votre entrée ici.
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